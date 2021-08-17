В Подмосковье потерпел катастрофу опытный образец самолета Ил-112В
В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на источник. Данные подтвердила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
Воздушное судно разбилось во время тренировочного полета. Причины инцидента выяснит спецкомиссия.
По предварительным данным, экипаж погиб, рассказал информагентству источник. Катастрофа могла произойти из-за пожара в двигателе.
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