Ущерб от Finiko оценили в 4 млрд рублей
Ущерб от финансовой организации Finiko, признанной ЦБ финансовой пирамидой, оценили в 4 млрд рублей. Такие данные озвучили сегодня в Общественной палате Татарстана.
На сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела по факту создания финансовых пирамид.
7 августа 2021 года в 10.00 в Общественной палате Республики Татарстан состоится расширенное заседание Комиссии по правовым вопросам и общественной экспертизе Общественной палаты Республики Татарстан по теме «Недобросовестные участники финансового рынка. Старые проблемы. Новые вызовы».
Также Общественная палата Татарстана выступит с резолюцией о необходимости защиты интересов при участии в инвестиционных проектах путем просвещения и повышения юридической и финансовой грамотности.
Вкладчики Finiko, признанного ЦБ финансовой пирамидой, обращаются в МВД с заявлениями в полицию. На данный момент число заявлений в правоохранительные органы перевалило за 700.ЭкономикаФинансы Татарстан
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