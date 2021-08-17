Ущерб от Finiko оценили в 4 млрд рублей

Ущерб от финансовой организации Finiko, признанной ЦБ финансовой пирамидой, оценили в 4 млрд рублей. Такие данные озвучили сегодня в Общественной палате Татарстана.



На сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела по факту создания финансовых пирамид.

7 августа 2021 года в 10.00 в Общественной палате Республики Татарстан состоится расширенное заседание Комиссии по правовым вопросам и общественной экспертизе Общественной палаты Республики Татарстан по теме «Недобросовестные участники финансового рынка. Старые проблемы. Новые вызовы».

Также Общественная палата Татарстана выступит с резолюцией о необходимости защиты интересов при участии в инвестиционных проектах путем просвещения и повышения юридической и финансовой грамотности.

Вкладчики Finiko, признанного ЦБ финансовой пирамидой, обращаются в МВД с заявлениями в полицию. На данный момент число заявлений в правоохранительные органы перевалило за 700.