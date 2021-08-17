640 человек покинули Афганистан на самолете ВВС США после захвата Кабула талибами

В воскресенье, 15 августа, 640 человек покинули Афганистан на транспортном самолете ВВС США. Фото опубликовано в СМИ и в соцсетях.

Жители Кабула улетели в Катар.

Телеканал Al Arabiya сегодня сообщил, что в отсеке военно-транспортного самолета ВВС США С-17, вылетевшего из Кабула, нашли тело афганца. Таким образом он пытался покинуть страну.



15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В понедельник в аэропорту Кабула коммерческие рейсы были приостановлены. СМИ и соцсети сообщили о давке в авиагавани. Некоторые пытались зацепиться за шасси самолетов.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

