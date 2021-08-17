В Казани зафиксировали повышенную концентрацию фенола и формальдегида в воздухе

В Казани два поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола. Также вновь оказался повышен уровень формальдегида, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3, расположенный на ул. Мартына Межлаука, зафиксировал предельно допустимую концентрацию фенола — 0,01 мг/куб. метр.

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По данным поста наблюдения №15 (ул. Дубравная), этот показатель составил 0,011 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация фенола в воздухе — 0,01 мг/куб. метр.

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Превышение формальдегида зарегистрировали три станции мониторинга. На ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 концентрация загрязняющего вещества составила 0,096 мг/куб. метр, на ПНЗ №6 по ул. Степана Халтурина, 10 — 0,07 мг/куб. метр.

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Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7 по адресу: ул. Декабристов, 183 зарегистрировал формальдегид на уровне 0,065 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 16 августа по 07.00 17 августа.

В июне «Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышением допустимой концентрации вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.



Татьяна Демина