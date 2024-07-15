Казанцев приглашают пройтись «Маршрутом Лисы»

На севере лесопарка Лебяжье открылся первый из трех маршрутов экотроп «Казаньоргсинтеза» — в рамках регионального проекта «Волжская тропа»

Фото: Арсений Фавстрицкий

2,5 километра по лесу, где растут и обитают свыше 800 представителей флоры и фауны, в том числе 76 — краснокнижных. И не просто пройтись, а узнать много нового, интересного и полезного. И все это практически в черте города, всего в паре километров от санитарной зоны огромного нефтегазохимического комплекса. О том, как мирно соседствуют производство и первозданный участок природы, — в материале «Реального времени».

Журналисты и экологи-первопроходцы

Желающих посвятить выходной день тому, чтобы одними из первых ступить на новую экотропу, среди журналистов, блогеров и ученых оказалось так много, что автобус, выделенный организаторами, был заполнен. От главного здания предприятия до места 5 минут езды. Расстояние — всего 2 километра, и вы на окраине настоящего леса.

Момент официального открытия нового экомаршрута. Дмитрий Печенкин

Право открыть аншлаг, дающий старт казанскому этапу «Волжской тропы», было доверено куратору проекта «Волжская тропа», представителю Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Ольге Хуснутдиновой.

Ольга Хуснутдинова: «Наш проект поддержал «Казаньоргсинтез». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— С 2020 года республика активно взяла курс на развитие природного экологического туризма. По прямому поручению раиса Татарстана в январе 2021-го при институте была создана наша дирекция. А уже весной того же года мы начали работу над проектом «Волжская тропа». Цель — объединить два туристско-рекреационных кластера: «Дингез — море Татарстана» в Камском Устье и Голубые озера. В марте прошлого года мы презентовали проект «Волжская тропа» — пеший маршрут вдоль правого берега Волги протяженностью 350 км — от границы Республики Чувашия до Ульяновской области. Он объединяет пять муниципальных районов РТ: Зеленодольский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Тетюшский и место, где мы сейчас находимся, — казанский участок. 26 особо охраняемых природных территорий, одна из которых — лесопарк Лебяжье, и более 100 точек интереса. С момента открытия «Волжской тропы» она обрела вокруг себя мощное комьюнити, развивается, живет, появляются новые объекты, создаются новые коллаборации и партнерства. Нас поддержал «Казаньоргсинтез», — в пару минут уложила всю историю проекта Ольга Хуснутдинова.

2,5 километра маршрута насыщены не только прекрасными видами, но и увлекательной, полезной информацией. Дмитрий Печенкин

— Действительно, нужно заниматься просвещением населения в этой сфере, чтобы народ понимал, что такое природа, которая нас окружает, и насколько с ней надо аккуратно обращаться. Желательно, чтобы в первую очередь на этой тропе были именно дети. Причем начиная с детского сада и школьников. Потому что если их с самого начала, на этом периоде, начинать обучать, то из них вырастают настоящие эколого-ориентированные люди. Самое главное здесь то, что экотропа показывает — рядом с предприятием есть уникальная природная территория и ее надо сохранять. А если есть возможность, даже приумножать это достояние, — высказал уверенность научный руководитель ВНИИ «Экология», доктор химических наук, профессор, академик РАЕН Александр Соловьянов.

«Сегодня у нас день рождения»

Тропа в Казани стала новой точкой на географии проекта «Экотропы СИБУРа». Ранее в рамках него пешеходные маршруты на природных территориях появились в Тобольске (Тюменская область) и Свободном (Амурская область).

Во время остановки на стартовой точке маршрута, что в 300 метрах от входа в лес, генеральный директор КОСа Айрат Сафин отметил, что открытие нового экомаршрута приурочено ко дню рождения предприятия. 13 июля ему исполнилось ровно 66 лет с момента подписания приказа о создании и 61 год с момента выпуска первой продукции.

Первый экомаршрут получил имя «Маршрут Лисы». Дмитрий Печенкин

Люди, живущие в больших городах, должны иметь возможность и посещать лес, и узнавать о том биоразнообразии, что всех нас окружает. Экотропы — идеальный для этого вариант.

Экологические тропы и маршруты — возможность жителям больших городов прикоснуться к природе и узнать о ней больше. Дмитрий Печенкин

Об этом же говорил и глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков, также приехавший, чтобы пройтись по новой достопримечательности на вверенной ему территории.

Владимир Жаворонков: «Для Кировского и Московского районов это — новая веха в развитии территории». Дмитрий Печенкин

— Для нас, для города, для Кировского и Московского районов это новая веха в развитии территории. Это возможность погрузить население в таинство природы, которым обладает черта города. Мы очень надеемся, что основной целевой аудиторией будут дети, которые не только будут тут ходить и узнавать для себя много интересно и полезного, но и будут вовлекать в это своих родителей. И поддержу тот тезис, что только симбиоз предприятия, города, природы, позволит нам успешно шагнуть в устойчивое развитие и позволит сохранить то богатство, что дано природой, — отметил он.

Экомаршрут уже сейчас открыт для свободного посещения. Жители и гости города могут попасть на стартовую точку экотропы, дойдя до нее по лесной дороге со стороны озера Глубокое. В будущем, чтобы все желающие могли начать движение по маршруту и со стороны улицы поселка Васильченко, планируется создать остановочную инфраструктуру и пешеходный переход.

По следам животных

Почти 400 видов растений, в том числе живых индикаторов экологической чистоты, например — редкий лишайник неккера перистая или пармелия борозчатая, которые просто не могут существовать там, где в атмосферном воздухе избыток азота, прекрасно себя чувствуют в лесопарке Лебяжье.

Редкие растения, мхи и лишайники являются живыми индикаторами чистоты окружающей среды. Дмитрий Печенкин

Сосны, березы и липы, многим из которых более века (есть те, что помнят времена правления российских императоров), дают приют и убежище почти двум сотням видов грибов, множеству насекомых и животных.

Чтобы гостям экомаршрута было проще ориентироваться, на видных местах в лесу нанесены специальные маркерные метки. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Если повезет, на территории лесопарка можно встретить лосей, косуль, лис, ежей, множество хищных и певчих птиц. Обо всем этом богатстве рассказывают информационные стенды по ходу маршрута. Чтобы гости леса не сбились с пути, стволы самых заметных деревьев украшают специальные метки.

На одной из точек интереса можно узнать — какие следы оставляют обитатели особо охраняемой природной территории лесопарка Лебяжье. Дмитрий Печенкин

К слову, о метках. Экомаршрут будет доступен в любое время года. И если осторожных животных увидеть не так и просто, то на снегу зимой можно легко прочитать их следы. Подсказка есть на одной из точек интереса, которая так и называется «По следам животных».

Гуляя по маршруту, стоит смотреть под ноги, чтобы случайно не навредить местным обитателям. Дмитрий Печенкин

Лес есть лес, а потому рекомендуют поглядывать под ноги: стволы упавших деревьев, трава и листва — дом для насекомых, пресмыкающихся и рептилий. Гадюки здесь тоже водятся, но осторожные змеи не выползают на человеческие тропы, а вот случайно раздавить редкого жука или наступить на веретеницу ломкую (к слову, тоже редкое существо) — безногую ящерицу, немного похожую на змею — можно. А природу нужно беречь.

Отель для насекомых

Странные домики, встречающие гостей на последней на настоящий момент точке интереса, «Мир самых маленьких» — не что иное как домики для насекомых. Практика уже опробована в мире и показала свою успешность.

Большой интерес у журналистов вызвали «отели для насекомых». Дмитрий Печенкин

Журналистам предложили принять участие в обустройстве «отелей для насекомых» — заполнить сооружения травой, шишками, корой и другими природными материалами. Скоро эти «новостройки» освоят жуки, осы, пчелы и другие самые маленькие обитатели леса, которых здесь немало.

Любой участник экскурсии мог сам помочь обустроить «отель для насекомых». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

А пока кипела работа, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Раиса Суходольская рассказала о прошлогодних энтомологических исследованиях беспозвоночных. С этим здесь тоже все хорошо.

Раиса Суходольская: «Если в экосистеме присутствуют жужелицы, значит экосистема здорова». Дмитрий Печенкин

— Экосистема совершенно нормальная. Все уровни нормально наполнены. Краснокнижных не так много, но основные виды, обеспечивающие эффективность экосистемы, — в достаточном объеме, — рассказала она. Особо увлеченно поведала о жизни хищных жуков — жужелиц. Прожорливых и неутомимых. — Если в экосистеме присутствуют жужелицы, значит экосистема здорова, — заключила она.

Встречается на территории лесопарка и краснокнижная пчела-плотник. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Из редких видов насекомых на территории лесопарка встречается пчела-плотник. Довольно крупное насекомое с черным окрасом, внешне напоминающее и пчелу, и шмеля одновременно.

Продолжение следует

Айрат Сафин: «Предприятия и природа могут мирно сосуществовать». Дмитрий Печенкин

— Для чего мы это делам? Во-первых, вы убедитесь, что добрососедство предприятия, леса и природы — вполне возможно. Ученые Академии наук РТ провели масштабное исследование и обнаружили, что здесь произрастают 383 вида растений, а это примерно четверть от всего разнообразия флоры республики. Из них 17 растений — из числа тех, что внесены в Красную книгу Татарстана. О чем это говорит? О том, что несмотря на то, что до предприятия здесь всего 2 км, все это разнообразие прекрасно растет и развивается. И животные. И птицы. И насекомые. Предприятия и природа могут мирно сосуществовать, — подчеркнул Айрат Сафин.

Работа над «Маршрутом Лисы» еще не завершена. А впереди открытие еще двух маршрутов: Ежа и Зяблика. Дмитрий Печенкин

Работа над «Маршрутом Лисы» — еще не завершена. Скоро появится еще одна точка интереса — «Экодиск «Пищевые цепочки», где можно будет узнать о том, насколько в природе все взаимосвязано и важно.

А в будущем году планируется продолжить работу над еще двумя маршрутами: «Маршрут Зяблика» и «Маршрут Ежа».

Ольга Хуснутдинова: «В каждом новом проекте всегда находится, что можно улучшить». Дмитрий Печенкин

— Концептуальная часть работы уже закончена, и мы приступаем к реализации проекта. Скорее всего, откроем маршруты уже в будущем году. Почему не одновременно? Так и города не сразу строятся. В этом маршруте нами сконцентрирован опыт СИБУРа по созданию экотроп в Тобольске и Свободном, а также работы над благоустройством общественных пространств в Татарстане. Всегда находится, что можно улучшить, в том числе и по пожеланиям людей, которые посещают такие пространства. Можем уверенно сказать: в следующих маршрутах будет учтен опыт и этой экотропы, — рассказала журналисту «Реального времени» Ольга Хуснутдинова.

Число участников первой экскурсии по экотропе впечатлило даже организаторов события. Дмитрий Печенкин

А еще вся та работа, что была совместно проделана городом, «Казаньоргсинтезом» и ученым сообществом, станет весомым вкладом в подготовку очередного, уже четвертого по счету переиздания Красной книги Татарстана. В будущем году истекает очередной 10-летний цикл, и как раз сейчас кипит работа по формированию обновленного насыщения этого важнейшего издания. Информация о новых местах обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны — бесценна.

