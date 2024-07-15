Казанцев приглашают пройтись «Маршрутом Лисы»
На севере лесопарка Лебяжье открылся первый из трех маршрутов экотроп «Казаньоргсинтеза» — в рамках регионального проекта «Волжская тропа»
2,5 километра по лесу, где растут и обитают свыше 800 представителей флоры и фауны, в том числе 76 — краснокнижных. И не просто пройтись, а узнать много нового, интересного и полезного. И все это практически в черте города, всего в паре километров от санитарной зоны огромного нефтегазохимического комплекса. О том, как мирно соседствуют производство и первозданный участок природы, — в материале «Реального времени».
Журналисты и экологи-первопроходцы
Желающих посвятить выходной день тому, чтобы одними из первых ступить на новую экотропу, среди журналистов, блогеров и ученых оказалось так много, что автобус, выделенный организаторами, был заполнен. От главного здания предприятия до места 5 минут езды. Расстояние — всего 2 километра, и вы на окраине настоящего леса.
Право открыть аншлаг, дающий старт казанскому этапу «Волжской тропы», было доверено куратору проекта «Волжская тропа», представителю Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Ольге Хуснутдиновой.
— С 2020 года республика активно взяла курс на развитие природного экологического туризма. По прямому поручению раиса Татарстана в январе 2021-го при институте была создана наша дирекция. А уже весной того же года мы начали работу над проектом «Волжская тропа». Цель — объединить два туристско-рекреационных кластера: «Дингез — море Татарстана» в Камском Устье и Голубые озера. В марте прошлого года мы презентовали проект «Волжская тропа» — пеший маршрут вдоль правого берега Волги протяженностью 350 км — от границы Республики Чувашия до Ульяновской области. Он объединяет пять муниципальных районов РТ: Зеленодольский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Тетюшский и место, где мы сейчас находимся, — казанский участок. 26 особо охраняемых природных территорий, одна из которых — лесопарк Лебяжье, и более 100 точек интереса. С момента открытия «Волжской тропы» она обрела вокруг себя мощное комьюнити, развивается, живет, появляются новые объекты, создаются новые коллаборации и партнерства. Нас поддержал «Казаньоргсинтез», — в пару минут уложила всю историю проекта Ольга Хуснутдинова.
— Действительно, нужно заниматься просвещением населения в этой сфере, чтобы народ понимал, что такое природа, которая нас окружает, и насколько с ней надо аккуратно обращаться. Желательно, чтобы в первую очередь на этой тропе были именно дети. Причем начиная с детского сада и школьников. Потому что если их с самого начала, на этом периоде, начинать обучать, то из них вырастают настоящие эколого-ориентированные люди. Самое главное здесь то, что экотропа показывает — рядом с предприятием есть уникальная природная территория и ее надо сохранять. А если есть возможность, даже приумножать это достояние, — высказал уверенность научный руководитель ВНИИ «Экология», доктор химических наук, профессор, академик РАЕН Александр Соловьянов.
«Сегодня у нас день рождения»
Тропа в Казани стала новой точкой на географии проекта «Экотропы СИБУРа». Ранее в рамках него пешеходные маршруты на природных территориях появились в Тобольске (Тюменская область) и Свободном (Амурская область).
Во время остановки на стартовой точке маршрута, что в 300 метрах от входа в лес, генеральный директор КОСа Айрат Сафин отметил, что открытие нового экомаршрута приурочено ко дню рождения предприятия. 13 июля ему исполнилось ровно 66 лет с момента подписания приказа о создании и 61 год с момента выпуска первой продукции.
Люди, живущие в больших городах, должны иметь возможность и посещать лес, и узнавать о том биоразнообразии, что всех нас окружает. Экотропы — идеальный для этого вариант.
Об этом же говорил и глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков, также приехавший, чтобы пройтись по новой достопримечательности на вверенной ему территории.
— Для нас, для города, для Кировского и Московского районов это новая веха в развитии территории. Это возможность погрузить население в таинство природы, которым обладает черта города. Мы очень надеемся, что основной целевой аудиторией будут дети, которые не только будут тут ходить и узнавать для себя много интересно и полезного, но и будут вовлекать в это своих родителей. И поддержу тот тезис, что только симбиоз предприятия, города, природы, позволит нам успешно шагнуть в устойчивое развитие и позволит сохранить то богатство, что дано природой, — отметил он.
Экомаршрут уже сейчас открыт для свободного посещения. Жители и гости города могут попасть на стартовую точку экотропы, дойдя до нее по лесной дороге со стороны озера Глубокое. В будущем, чтобы все желающие могли начать движение по маршруту и со стороны улицы поселка Васильченко, планируется создать остановочную инфраструктуру и пешеходный переход.
По следам животных
Почти 400 видов растений, в том числе живых индикаторов экологической чистоты, например — редкий лишайник неккера перистая или пармелия борозчатая, которые просто не могут существовать там, где в атмосферном воздухе избыток азота, прекрасно себя чувствуют в лесопарке Лебяжье.
Сосны, березы и липы, многим из которых более века (есть те, что помнят времена правления российских императоров), дают приют и убежище почти двум сотням видов грибов, множеству насекомых и животных.
Если повезет, на территории лесопарка можно встретить лосей, косуль, лис, ежей, множество хищных и певчих птиц. Обо всем этом богатстве рассказывают информационные стенды по ходу маршрута. Чтобы гости леса не сбились с пути, стволы самых заметных деревьев украшают специальные метки.
К слову, о метках. Экомаршрут будет доступен в любое время года. И если осторожных животных увидеть не так и просто, то на снегу зимой можно легко прочитать их следы. Подсказка есть на одной из точек интереса, которая так и называется «По следам животных».
Лес есть лес, а потому рекомендуют поглядывать под ноги: стволы упавших деревьев, трава и листва — дом для насекомых, пресмыкающихся и рептилий. Гадюки здесь тоже водятся, но осторожные змеи не выползают на человеческие тропы, а вот случайно раздавить редкого жука или наступить на веретеницу ломкую (к слову, тоже редкое существо) — безногую ящерицу, немного похожую на змею — можно. А природу нужно беречь.
Отель для насекомых
Странные домики, встречающие гостей на последней на настоящий момент точке интереса, «Мир самых маленьких» — не что иное как домики для насекомых. Практика уже опробована в мире и показала свою успешность.
Журналистам предложили принять участие в обустройстве «отелей для насекомых» — заполнить сооружения травой, шишками, корой и другими природными материалами. Скоро эти «новостройки» освоят жуки, осы, пчелы и другие самые маленькие обитатели леса, которых здесь немало.
А пока кипела работа, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Раиса Суходольская рассказала о прошлогодних энтомологических исследованиях беспозвоночных. С этим здесь тоже все хорошо.
— Экосистема совершенно нормальная. Все уровни нормально наполнены. Краснокнижных не так много, но основные виды, обеспечивающие эффективность экосистемы, — в достаточном объеме, — рассказала она. Особо увлеченно поведала о жизни хищных жуков — жужелиц. Прожорливых и неутомимых. — Если в экосистеме присутствуют жужелицы, значит экосистема здорова, — заключила она.
Из редких видов насекомых на территории лесопарка встречается пчела-плотник. Довольно крупное насекомое с черным окрасом, внешне напоминающее и пчелу, и шмеля одновременно.
Продолжение следует
— Для чего мы это делам? Во-первых, вы убедитесь, что добрососедство предприятия, леса и природы — вполне возможно. Ученые Академии наук РТ провели масштабное исследование и обнаружили, что здесь произрастают 383 вида растений, а это примерно четверть от всего разнообразия флоры республики. Из них 17 растений — из числа тех, что внесены в Красную книгу Татарстана. О чем это говорит? О том, что несмотря на то, что до предприятия здесь всего 2 км, все это разнообразие прекрасно растет и развивается. И животные. И птицы. И насекомые. Предприятия и природа могут мирно сосуществовать, — подчеркнул Айрат Сафин.
Работа над «Маршрутом Лисы» — еще не завершена. Скоро появится еще одна точка интереса — «Экодиск «Пищевые цепочки», где можно будет узнать о том, насколько в природе все взаимосвязано и важно.
А в будущем году планируется продолжить работу над еще двумя маршрутами: «Маршрут Зяблика» и «Маршрут Ежа».
— Концептуальная часть работы уже закончена, и мы приступаем к реализации проекта. Скорее всего, откроем маршруты уже в будущем году. Почему не одновременно? Так и города не сразу строятся. В этом маршруте нами сконцентрирован опыт СИБУРа по созданию экотроп в Тобольске и Свободном, а также работы над благоустройством общественных пространств в Татарстане. Всегда находится, что можно улучшить, в том числе и по пожеланиям людей, которые посещают такие пространства. Можем уверенно сказать: в следующих маршрутах будет учтен опыт и этой экотропы, — рассказала журналисту «Реального времени» Ольга Хуснутдинова.
А еще вся та работа, что была совместно проделана городом, «Казаньоргсинтезом» и ученым сообществом, станет весомым вкладом в подготовку очередного, уже четвертого по счету переиздания Красной книги Татарстана. В будущем году истекает очередной 10-летний цикл, и как раз сейчас кипит работа по формированию обновленного насыщения этого важнейшего издания. Информация о новых местах обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны — бесценна.
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