Михаил Надеждин: «Замечательно, какое это имеет отношение к реализации планов министерства?»

В Общественном совете при Министерстве культуры РТ громко обсудили театральный патриотизм

Оказание детским и молодежным театральным студиям информационной, методической и финансовой поддержки» — это и студии «Апуш».. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Реализацию целей и задач Министерства культуры Татарстана сегодня обсудили в Общественном совете ведомства. Говорили о том, что же такое патриотизм, осуждали мангу и узнавали, где в республике проходят народные праздники. Подробнее — в материале «Реального времени».

И Сабантуй, и Масленица

Заместитель министра Дамир Натфуллин рассказал достаточно подробно о шести целях. Первая — «Оказание детским и молодежным театральным студиям информационной, методической и финансовой поддержки для популяризации их деятельности, в том числе посредством публикации информации о студиях в СМИ и сети «Интернет».

В этом пункте оказался фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», в оргкомитет которого от республики поступила 371 заявка (а со всех регионов ПФО — более 1000). А также детские студии при театрах «Апуш» (Камаловский), «Чудо» (Тинчуринский), «Театралка» (ТЮЗ), «Чиксез» (Челнинский»), «Өмет» (Мензелинский) и «Тылсым» (Альметьевский), а также «Гримасы» при культурном центре имени Пушкина и «Смешные люди» при Чистопольском государственном музее-заповеднике.

Кроме того, в этом полугодии планируется провести конкурс на соискание грантов правительства республики для детских и молодежных театральных коллективов. Это одно из поручения раиса Татарстана Рустама Минниханова по итогам встречи с татарской интеллигенцией 26 апреля 2024 года.

Главным спикером после Натфуллина стал челнинец Михаил Надеждин, ветеран Афгана и юрист, ставший частью совета в сентябре прошлого года. Он посетовал, что документы приходят к членам совета слишком поздно, чтобы была возможность их изучить. Но кое-что привлекло его внимание.

Во второй цели («Увеличить на 5% посещаемость социально незащищенными гражданами — инвалиды, пенсионеры, дети из многодетных семей, дети-сироты и др. — мероприятий, популяризирующих культуру и традиции народов Республики Татарстан»), было указано, что среди этой категории 3 500 человек пользуются библиотеками. Также в нее попали народные праздники этого лета от Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов Татарстана.

Народные праздники доступны всем, говорят в Минкульте. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Надеждин рассказал, что отправился в челнинскую библиотеку и узнал, что многие книги советского периода детям помладше не выдаются, просто по решение сотрудника. Кроме того, у него вызвали вопросы народные праздники.

— Сабантуй проводится в 400 местах за пределами региона — 62 субъекта, 32 страны, первый — в Сочи, последний — в Австралии, — сказал Надеждин.

— В Аделаиде, — дополнил Натфуллин.

Надеждин поинтересовался, почему в таких объемах не празднуется Масленица.

— Масленицу в каждом районе отмечают, — прокомментировала Ирина Александровская, заместитель председателя Совета Ассамбли народов Татарстана. — У нас в каждом районе есть русское национально-культурное объединение, актив.

Проект школы-студии МХАТ «Драматург + театральный художник». предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

«Марья Моревна» и манга

Третья цель — «Увеличить посещаемость детьми школьного возраста экспозиций, посвященных мировой и отечественной художественной культуре, не менее чем на 5%».

В этом плане в первом квартале этого года дети до 16 лет в государственные музеи стали ходить больше на 18%, а вот в муниципальные — на 2%, чем в такой же период 2023-го. Чтобы исправить ситуацию, в Минкульте планируют совершенствовать проект «Культура для школьников».

Четвертая цель — «Организовать творческие лаборатории (литературные, музыкальные или художественные) в целях эстетического, нравственного и агитационно-патриотического воспитания подрастающего поколения, с охватом не менее 50 молодых авторов по каждому направлению».

В этой части Натфуллин рассказал о театральной кукольной лаборатории «Экият-LAB» с эскизом спектакля по русской народной сказке «Марья Моревна».

— Что здесь агитационно-патриотического? — спросил Надеждин. Не нашел он ничего подобного во встрече в цирке с дрессировщиком и в выставочном проекте школы-студии МХАТ «Драматург + театральный художник».

— К сожалению, я не видел этой сказки, — ответил Айрат Файзрахманов, начальник отдела взаимодействия c общественными организациями министерства. — Но разве русская народная сказка или народная татарская сказка — это не есть патриотическое воспитание?

И наконец лаборатория комиксов на татарском языке в Национальной библиотеке РТ. Вопросы вызвало слово «манга».

— То есть нашим детям навязывается аниме, субкультуры страны, которая является нашим потенциальном противником, — сделал вывод Надеждин.

— Не навязывается, — прокомментировала Гульфия Мутугуллина, — я была сотрудницей «Движения первых» целый год, курировала культуру. И это была инициатива детей. И это важно, когда мы с детьми — на одном языке. Если детям хочется танцевать кей-поп… В прошлом году я делала фестиваль кей-поп на День молодежи для детей. И было 500 человек, счастливых и довольных, они говорили спасибо.

— Замечательно, какое это имеет отношение к реализации планов министерства? — ответил Надеждин.

Много на заседании Совета говорили о театре. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Почему «Мастеровых» интересуют детективы, и с чего начинается любовь к родине

Пятая цель — «Реализовать серию бесплатных культурно-зрелищных мероприятий

с участием государственных учреждений культуры в поддержку участников СВО и/или членов их семей с привлечением волонтеров культуры (не менее пяти мероприятий ежеквартально).

Отчет по этой деятельности занял в итоговом документе больше всего места, включая спектакли, концерты, встречи с ветеранами и Героями России, викторинами.

Здесь Надеждин рассказал, как сам делал концерт для ветеранов.

— Ни одного раненого или находящегося на излечении бойца СВО в Челнах нет, — отметил юрист, — поэтому собрали в срочном порядке всех больных по больнице, которые у нас были, и посадили перед ними. И галочку поставили, что «концерт для участников СВО».

Последняя цель — «Реализовать не менее 10 фестивалей театрального творчества патриотической направленности с привлечением молодежных, студенческих, школьных театров Республики Татарстан».

Здесь речь шла о пяти фестивалях театрального творчества — Всероссийский фестиваль малых форм «PROтеатр», «Гоголь в театре и кино», Всероссийский фестиваль театрального искусства «ЗазерКамье», фестиваль имени Гумара Марданова в Атне, фестиваль «Театр. Дети — детям» в «Шәрык клубы» и XIX Молодежный Всероссийский театральный фестиваль-форум любительских театров «Действующие лица» в Набережных Челнах.

Попал в обсуждения и репертуар челнинских «Мастеровых». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Здесь Надеждин и председатель Общественного совета Нияз Игламов подискутировали на тему патриотизма. Челнинец практически на нашел среди спектаклей те, которые мог бы назвать патриотическими, за исключением «Молодых сердец» Челнинского драмтеатра.

— С Диамантэ у нас интересный разговор, — сказал Надеждин о беседах с директором «Мастеровых». — Я предлагал ему поставить что-то патриотическое. Он говорит, что ему интереснее детективы, а патриотическое ему вообще неинтересно, «не моя тема».

— Во-первых, я не был участником тех фестивалей, но часть представленных там спектаклей я видел, — ответил Игламов. — По названию только, по наименованию жанра не решить...

— Я почитал аннотации, там патриотики и близко нет, — прокомментировал Надеждин.

— Опять-таки, это очень сложно в отсутствии единого понимания в едином ключе. Что считают патриотизмом? — уточнил Игламов.

— «Любовь к [отеческим] гробам», это наша предыдущая дискуссия, — вспомнил общественник. — А по Толстому патриотизм — это гнуснейшая форма рабства. По Пушкину, которому это приписывают — это прибежище отъявленных негодяев. Свои предложения по патриотизму я направил в координационный совет [по патриотическому воспитанию] и Ираде Хафизяновне [Аюповой, министру культуры]. К сожалению, их не включили. Патриотизм, к сожалению, законодательно не закреплен у нас. Но это бескорыстное служение обществу в ущерб личному. Вот это патриотизм.

— Любовь к родине начинается с любви к месту, где ты родился, к традициям и обычаям своего рода, языку, — сказала Александровская. — И тогда у нас будет тот самый патриотизм, о котором вы говорите, когда родина позовет на более серьезные испытания.