В Роспотребнадзоре сообщили, что пятая российская вакцина от COVID-19 «на подходе»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на подходе пятая отечественная вакцина от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что на сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19, разработанные российскими учеными, пишет ТАСС. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».



Фото: Максим Платонов (архив)

В течение августа в России должна быть зарегистрирована модификационная вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н», сообщил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. В начале июля специалисты сдали первый пакет документов в Минздрав РФ после промежуточного этапа клинических испытаний обновленного препарата.