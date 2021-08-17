В Роспотребнадзоре сообщили, что пятая российская вакцина от COVID-19 «на подходе»
В России на подходе пятая отечественная вакцина от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что на сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19, разработанные российскими учеными, пишет ТАСС. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
В течение августа в России должна быть зарегистрирована модификационная вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н», сообщил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. В начале июля специалисты сдали первый пакет документов в Минздрав РФ после промежуточного этапа клинических испытаний обновленного препарата.
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