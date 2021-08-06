Путин о льготной ипотеке для ИЖС: «Можно считать, что решение уже принято»

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение в стране программы льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. «Можно считать, что решение уже принято», — заявил он.

Глава государства считает, что ввести льготную ипотеку для ИЖС нужно. Он обратил внимание, что решение вопроса уже поручено правительству России, пишет ТАСС.

Напомним, в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что программу ипотечного кредитования для индивидуального жилищного строительства намерены запустить до конца 2021 года. Пакет необходимых документов уже подготовлен. Продукт планируется доработать при взаимодействии с Центробанком и регионами России.



Татьяна Демина