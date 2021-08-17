В Казани завтра на маршруты выйдут 40 новых автобусов на газомоторном топливе

Завтра на автобусные маршруты №1 и №22 выйдет 40 новых автобусов НЕФАЗ на газомоторном топливе. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Газомоторные НЕФАЗы более экологичны и менее шумны по сравнению со своими дизельными аналогами. Применение природного газа обеспечивает снижение затрат на ГСМ и урона экологии от вредных выбросов при эксплуатации.

Фото: kzn.ru

Каждый автобус вмещает в себя 80 пассажиров, оборудован системой принудительного наклона кузова. Автобусы оснащены системой навигации, электронными информационными табло, системой видеонаблюдения, видеорегистраторами, автоинформаторами, отопительными приборами, сообщает исполком.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе.

Ольга Плешкова