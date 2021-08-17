Кабмин РФ выделит еще 21 млрд на выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство России дополнительно выделит 21 млрд рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

В повестке заседания Кабмина РФ стоял вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет.

«По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», — сказал Мишустин.

Размер адресной помощи будет зависеть от финансовой ситуации в конкретной семье.



Ольга Плешкова