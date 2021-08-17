В августе в России могут зарегистрировать вакцину «ЭпиВакКорона-Н»

Фото: Максим Платонов

В течение августа должна быть зарегистрирована модификационная вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н». Об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Мы уверены, что в настоящее время регулятор имеет все данные, чтобы принять решение по регистрации вакцины «ЭпиВакКорона-Н» по двукратной схеме вакцинации в течение августа», — сообщил Максютов в интервью газете «Известия».

Фото: Максим Платонов

Также он напомнил, что в начале июля специалисты сдали первый пакет документов в Минздрав России после промежуточного этап клинических испытаний обновленной вакцины.

В начале августа сообщалось, что согласно промежуточным результатам, иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 79%. В исследовании эффективности и безопасности вакцины приняли участие 2 999 добровольцев в возрасте от 18 лет (ІII—IV фазы). В испытаниях должны были участвовать 3 тысячи человек, но один участник выбыл из испытаний. 2 253 человека вакцинировали «ЭпиВакКороной, 746 получили плацебо.

Алексей Нечаев