Новый препарат для лечения ВИЧ, супертайфун добрался до Китая, сокращение трат на еду до пятилетнего минимума
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 июля.
- Сегодня во Франции начинаются Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа. В них примут участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран, а также спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены будут соревноваться в пяти видах спорта. Всего на играх выступят 15 спортсменов из России и 16 — из Белоруссии. Примечательно, что впервые за 40 лет Олимпийские игры не будут транслироваться по российскому телевидению.
- Супертайфун «Гаеми», также известный как «Карина», достиг побережья восточной китайской провинции Фуцзянь. Превратившись в тропический шторм, он продолжил свой путь вглубь материка, затронув более 600 тысяч человек в зоне бедствия. Накануне этот супертайфун также обрушился на Филиппины и Тайвань. В результате более 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и найти убежище в эвакуационных центрах. Десятки людей погибли, а свыше сотни авиарейсов были отменены из-за последствий этой природной катастрофы.
- Вице-президент США Камала Харрис объявила, что готова к дебатам с Дональдом Трампом, о чем пишет The Hill. Они могут пройти 10 сентября — именно на эту дату были запланированы предвыборные прения с Байденом. Организатором выступает ABC News. Накануне политик заявила, что будет участвовать в выборах на пост главы государства.
- Специалисты университета Иннополис разработали нейросеть, которая определяет содержание в крови лейкоцитов с точностью 90%. В будущем эта технология может стать основой метода анализа крови без использования шприца. Исследователи обучали нейросеть на искусственно сгенерированных изображениях, имитирующих движение красных и белых кровяных клеток.
- Кроме того, специалисты Федерального медико-биологического агентства начали разработку нового препарата для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости, о чем рассказало ТАСС.
- Россияне сократили расходы на домашнее питание до минимума с 2019 года. По итогам 2023 года траты на питание дома составили 31,8% от общих затрат семей. Больше всего на домашнюю еду тратят жители Дагестана (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%), а меньше всего — в Магаданской области (23,7%) и Москве (24,2%). Также в десятку регионов с самыми низкими расходами также вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский и и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская область, Хабаровский край, Татарстан, Карелия и Тыва, подсчитало РИА «Новости». Второй по величине статьей расходов назвали транспорт — 15,3% против 14% годом ранее. Далее идут ЖКХ — 10,1% (с 10,6%), одежда и обувь — 7,3%, товары личного пользования — 6,9%, мебель и бытовая техника — 5,6%.
- Подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова доставили в Россию после задержания в Турции. Его передали сотрудникам Следкома для проведения дальнейших действий по уголовному делу. Его обвиняют по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.
- За минувшую ночь системы ПВО сбили и перехватили четыре украинских беспилотника в Ростовской области и еще два — в Курской, сообщили в Министерстве обороны России.
Олег Исаков
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