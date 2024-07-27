Бизнес-обзор: ликвидация фирмы «мясного короля» Рифата Мутигуллина и смена владельцев «Полиграна»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 21-я

Рифат Мутигуллин (слева).. Фото: взято с сайта tatarstan.ru

На этой неделе фирма «Агропромышленная компания «Нократ», принадлежащая «мясному королю» Рифату Мутигуллину, объявила о ликвидации. Меж тем у высокогорского производителя компаундов «Полигран», который в прошлом году при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова отпраздновал 10-летний юбилей, сменились совладельцы, а крупные татарстанские компании сообщили о выплате дивидендов и доходов по бондам. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».



Ликвидация фирмы производителя колбасы «Родные места»

О ликвидации сообщило ООО «Агропромышленная компания «Нократ», которое занимается выращиванием зерновых и семян масличных культур. Бенефициаром фирмы значится Рифат Мутигуллин — гендиректор и владелец ООО «АПК Продовольственная программа» и «ООО «РМ «Агро». Первая занимается разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока, вторая — выпускает колбасы и другую мясную продукцию под известной торговой маркой «Родные места». Выручка обеих за 2023 году превысила несколько миллиардов: «АПК Продовольственная программа» — 3,9 млрд, «РМ Агро» — 4,3 млрд. При этом выручка последней составила всего чуть больше миллиона рублей, у АПК же она составила внушительные 456,8 млн.

Что касается «Нократа», то компания зарегистрирована в январе 2016 года. Информации о выручке и прибыли нет, но известно, что чистые активы составляют 88,6 млн рублей.

Требования кредиторов к компании могут быть заявлены в течение двух месяцев. Ликвидатором стал Рифат Махмутов, участвующий в банкротстве «Чистопольского элеватора», входившего в империю экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Производитель компаундов «Полигран» сменил совладельцев

У производственной компании «Полигран», которая базируется в Высокой Горе, сменился состав совладельцев. С 2018 года единоличным владельцем ПК была ее руководитель Диляра Трошагина. На этой неделе уставник фирмы разделили между четырьмя участниками: у Трошагиной осталось 32%, по 34% получили Раис Кашапов и Елена Журавлева, еще 2% — у Ильдара Сайфутдинова.

Среди новых совладельцев выделяется Елена Журавлева. Она является бенефициаром казанского ООО «Биофар», которое занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Выручка компании в 2023-м составила 1,5 млрд рублей, прибыль — 135 млн рублей. Другая ее компания, ООО «Дельта-Фарм», зарегистрировала выручку и прибыль в размере 4,7 млн и 562 тыс. соответственно. Подчеркнем, обе фирмы располагаются по одному адресу.

В декабре 2023-го «Полигран» с 10-летием поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов. взято с сайта tatarstan.ru

ПК «Полигран» была создана 11 декабря 2013 года и специализируется на производстве различных полимерных композиций и компаундов. Компания также может похвастаться внушительными финасовыми показателями: выручка за 2023-й составила 1,7 млрд рублей, прибыль — 90,1 млн, чистые активы оцениваются в 455 млн.

В декабре 2023-го «Полигран» с 10-летием лично поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов:

— За это время вы прошли путь от небольшого предприятия до крупного производителя полимерной продукции мощностью 16,5 тыс. тонн в год. Здесь производится продукция, необходимая для кабельной и трубной промышленности, а также для строительной отрасли.

Там же на мероприятии глава республики принял участие в торжественном запуске новой экструзионной линии по выпуску полимерных композитов.

Будучи на мероприятии, глава республики принял участие в торжественном запуске новой экструзионной линии по выпуску полимерных композитов. взято с сайта tatarstan.ru

Ввод в эксплуатацию новой производственной линии позволит увеличить объем выпуска импортозамещающей продукции на 47% (силанольносшиваемых, нефтепогружных и трубных композитов) и количество рабочих мест.



Выплаченные дивиденды «Татнефти» и доходы от бондов КАМАЗа

Сразу несколько крупных компаний Татарстана объявили о выплате доходов по ценным бумагам.

«Татнефть» отчиталась о перечислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год в размере 172,1 млрд рублей (87,88 рубля за акцию). Это 72,3% от чистой прибыли компании за прошлый год, которая составила 238,1 млрд. Сумма дивидендов указана с учетом ранее перечисленных за 6 и 9 месяцев 2023 года 122,8 млрд рублей (по 62,71 рубля за акцию). Сейчас держателям акций выплатили 49,2 млрд рублей (25,17 рубля за акцию). Общее количество обыкновенных акций компании составляет более 1,9 млрд штук. По привилегированным акциям «Татнефть» выплатила 10,1 млрд рублей дивидендов за 2023-й — также по 87,88 рубля за штуку (всего их 115,4 тысячи).

Так, «Татнефть» отчиталась о перечислении дивидендов по обыкновенным акциям за 2023-й в размере 172,1 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

О выплаченных дивидендах за 2023 год также сообщил «Казаньоргсинтез»: 9,3 млрд по обычным и 17,9 млн по привилегированным акциям. Напомним, прибыль предприятия в прошлом году составила 20,5 млрд рублей. 5,1 млрд рублей на дивиденды направило другое предприятие СИБУРа, «Нижнекамскнефтехим»: 4,6 млрд по обычным и 555,2 млн по привилегированным акциям. Прибыль нижнекамской компании за 2023 года — 22,5 млрд рублей.

Челнинский КАМАЗ сообщил о выплате доходов по биржевым облигациям серии БО-П11 за период с 24 апреля по 24 июля. Их держатели получили в сумме 361,5 млн рублей. Еще 280,2 млн компания перечислила по облигациями серии БО-12 за период с 25 января по 25 июля. Также автогигант 24 июля выкупил у владельцев облигации, заявленные с 15 по 19 июля — всего чуть больше 6 млн по цене за 2,36 рубля за штуку. В сумме на это ушло 14,3 млн рублей.

По облигациям расплатился и «Лизинг-Трейд», сумма выплаты — 4,3 миллиона. «Бугульминский электронасосный завод» выделил в качестве дивидендов всего 47,6 тыс. рублей. Это почти половина прибыли БЭНЗа в 105 тыс. рублей. Стоит подчеркнуть, что выручка завода составила 431,6 млн рублей