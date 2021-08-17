Тысячи людей пытаются попасть в аэропорт Кабула

Тысячи людей пытаются проникнуть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан эвакуационными рейсами. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что люди, работающие переводчиками, водителями, а также выполняющие другие работы при посольствах западных стран, пытаются перелезть через высокое бетонное ограждение. По перелезающим людям стреляют как американские военные, так и талибы.

15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В понедельник в аэропорту Кабула коммерческие рейсы были приостановлены. СМИ и соцсети сообщили о давке в авиагавани. Некоторые пытались зацепиться за шасси самолетов.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

