Жюри «Кинотавра» возглавит актриса Чулпан Хаматова
В жюри 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» войдут актриса Чулпан Хаматова, режиссер Петр Буслов и актер Петр Федоров. Об этом сообщил президент фестиваля Александр Роднянский.
Чулпан Хаматова возглавит фестивальное жюри.
«В составе жюри представители разных творческих профессий: режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров», — передает слова Роднянского ТАСС.
Жюри короткого метра Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» возглавит актриса Ингеборга Дапкунайте. В состав также войдут артист Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев, кинокритик Егор Москвитин.
Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ.
В прошлом году на «Кинотавре» побывала казанский режиссер Диана Сафарова.
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