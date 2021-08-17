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Жюри «Кинотавра» возглавит актриса Чулпан Хаматова

15:17, 17.08.2021 1
Жюри «Кинотавра» возглавит актриса Чулпан Хаматова
Фото: Олег Тихонов

В жюри 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» войдут актриса Чулпан Хаматова, режиссер Петр Буслов и актер Петр Федоров. Об этом сообщил президент фестиваля Александр Роднянский.

Чулпан Хаматова возглавит фестивальное жюри.

«В составе жюри представители разных творческих профессий: режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров», — передает слова Роднянского ТАСС.

Жюри короткого метра Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» возглавит актриса Ингеборга Дапкунайте. В состав также войдут артист Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев, кинокритик Егор Москвитин.

Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

В прошлом году на «Кинотавре» побывала казанский режиссер Диана Сафарова.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:03
    За какие такие заслуги Хамматова вдруг возглавляет киножюри?! В облюбованной ею Прибалтике не удержалась, вернулась в оплёванную ей Россию, и вот уже обласкана, вот уже возглавляет! Представляю насколько объективным будет судейство!
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