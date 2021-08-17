«Ак Барс» обменял защитника Мерфи в «Сибирь»
Защитник «Ак Барса» Тревор Мерфи стал игроком новосибирской «Сибири», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Хоккеист перешел в сибирскую команду в результате обмена. По условиям сделки, казанцы получат денежную компенсацию.
«Тревор Мерфи покидает «Ак Барс» — защитник отправляется в «Сибирь», мы получаем денежную компенсацию. Благодарим за игру и желаем удачи», — говорится в заявлении клуба.
Мерфи выступал за «Ак Барс» с декабря 2020 года, когда перешел из клуба «Куньлунь Ред Стар». За казанскую команду канадский защитник провел 29 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.
Напомним, ранее «Ак Барс» расстался с нападающим Патрисом Кормье, перешедшим в «Автомобилист».СпортХоккей
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