Все для фронта, все для победы! Итоги телемарафона на ТНВ

«Вступай в армию Победы», купальный сезон и дети из Луганска на отдыхе в Татарстане — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Мария Зверева

Одним из самых заметных и общественно-значимых событий республиканского масштаба на минувшей неделе стал телемарафон «Вступай в армию Победы» на телеканале «Новый век». Как подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин, обратная связь от зрителей телеканала — впечатляет. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

С 8 утра и до 8 часов вечера

«Значит хороший телемарафон — надо продолжать», — перефразировали наши коллеги слова секретарши Верочки из культового фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», в ответ на реакцию оппозиционных СМИ, псевдоблогеров и прочих иноагентов.

Но позитивных откликов и обратной связи от жителей республики и даже людей из-за пределов Татарстана все же было на порядок больше. Задействованы были огромные ресурсы и силы, практически весь штат специалистов ТНВ, была представлена широкая палитра локаций и гостей — и все это на протяжении 12 часов в режиме нон-стоп.

В большой студии телеканала «Новый век» и «Болгар Радиосы» побывали не только бойцы Армии Победы, но и те кто активно помогает воинам в тылу. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В большой студии телеканала «Новый век» и «Болгар Радиосы» побывали не только бойцы Армии Победы, но и те кто активно помогает воинам в тылу, были главы муниципальных районов РТ и мэры городов республики, члены правительства Татарстана, главы министерств и ведомств, общественные деятели, известные артисты, волонтеры. Соведущим сотрудников телеканала выступил Герой России Расим Баксиков. В эфире ТНВ выходили специальные репортажи и фильмы, снятые на передовой, в прифронтовой зоне и в новых регионах нашей огромной страны, сюжеты из центров оформления на контрактную службу, с полезной информацией о том, как можно присоединиться к СВОим, на какие меры поддержки могут рассчитывать сами бойцы и офицеры, и какие меры поддержки республика и государство готовы обеспечить семьям защитников Отечества.

Яркие люди, у каждого из которых своя история и общие цели: приблизить Победу. Фарида Вафина из деревни Чутаево, что в Балтасинском районе РТ, ждет с СВО зятя. И не просто ждет, а вместе с односельчанами делает все, для того, чтобы бойцам на передовой служилось легче, было комфортно и сытно. Для этого готовят сухие супы и отправляют с попутными гуманитарными грузами. Уже доставлены бойцам более 20 тыс. порций.

Владимира Малыгина — руководителя военно-патриотического клуба «Легенда» из Нурлата однажды зацепила информация о том, что воинов донимают мыши. Вспомнив о том, как в годы Великой Отечественной войны кошки спасали Эрмитаж от такой же беды, он занялся подготовкой фронтовых котов. Татарстанские мурзики сегодня успешно отражают атаки грызунов в блиндажах зоны СВО.

Своими историями поддержки делились и уже делающие много для фронта обычные граждане, и руководители районов республики. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Своими историями поддержки делились и обычные граждане, и руководители районов республики. Ставшие гостями студии ветераны СВО рассказывали о том, насколько важно внимание Родины на передовой. «Наша победа зависит и от того, насколько едиными и сплоченными будем все мы, в том числе находясь в тылу. Эта мысль рефреном, красной нитью прошла через весь телемарафон», — подчеркивает Тимур Бикмурзин.

Позывные как имена

Дербент, Титан, Гроза, Зверобой, Сармат, Спартак, Монгол, Судья, Каспер, Декан. Военнослужащие на специальной военной операции обращаются друг к другу чаще всего именно по позывным. Это и проще и быстрее — не нужно гадать, когда по рации вызывают Алексея или Айдара, Иванова или Хабибуллина, которых в одном подразделении может быть несколько. Это и безопаснее — если рация просушивается теми, кто не должен знать настоящие имена и фамилии российских военнослужащих. Часто, общаясь с земляками на территории проведения специальной военной операции, наши коллеги, находящиеся в командировке, узнавали и необычные, непривычные позывные. Депутаты, Рыбаки, Мастера, Солдаты, Грозы, Хафизы, Назипы могут встречаться часто, а вот услышать такие позывные, как Аю, Гомер, Каспер, Декан, Уокер, Сармат можно в редких случаях. Как появляются эти позывные, кто их придумывает? Журналистам программы «7 дней» об этом рассказали сами бойцы.

Как появляются позывные, кто их придумывает? Журналистам программы «7 дней» об этом рассказали сами бойцы. Реальное время / realnoevremya.ru

«Если позывной Пилот или Орнитолог — значит связан с беспилотными летательным аппаратами. Эта профессия здесь уже давно совместила в себе навыки авиаторов, артиллеристов, видеооператоров. А позывной Чулман, например — от татарского названия реки Кама. Частый пример, когда позывной напоминает о месте, где вырос», — приоткрыли завесу тайны того, как рождаются позывные наши коллеги.

Боец с позывным Тур отправился на СВО из деревни Тураевой. Сармаш — взял имя родной деревни. Боец Нисса взял позывной, связанный с природой. Так называется одна река. И этому позывному, по его словам — уже лет 30. К слову, немало его сослуживцев именно ему обязаны появлением собственного позывного. Воображение у воина — богатое. Бонд обязан своему позывному последним трем цифрам номерного жетона. Агент 007 выговаривать долго, а Бонд и звучит звонко, и запоминается легко. Суетолог еще со времен гражданки — постоянно в движении. Рубин — ярый болельщик казанского футбольного клуба. АЮ — по первым буквам имени и отчества. Вообще сокращенные вариации имен и фамилий тоже нередко становятся позывными. Как и приверженность к тем или иным хобби или гражданской профессии. А еще поводом для появления позывного становятся национальность, внешность, возраст, рост или какой-то яркий момент из жизни, или связанный со службой уже в зоне СВО.

На отдых — в Татарстан

«Вместе — целая страна» — так называется профильная смена, стартовавшая в Татарстане. Участие в ней принимают 95 детей из Луганской Народной Республики, приехавшие на отдых в РТ. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института КФУ, ребята много времени проводят на свежем воздухе, ездят по экскурсиям, а еще активно посещают занятия по IT-сфере, педагогике, филологии и истории. И это уже далеко не первый случай, когда мальчишки и девчонки из подшефных Татарстану городов Рубежное и Лисичанск отдыхают в республике. Дети приезжают на летние и зимние каникулы, немало их успели побывать в Крыму где на Черноморском побережье в 2022 году открылся новый молодежный центр «Сэлэт Ак Барс».

Мальчишки и девчонки из подшефных Татарстану городов Рубежное и Лисичанск не в первый раз отдыхают в республике. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Новейшую историю России и своих городов эти дети изучают не понаслышке. Обстрелы, бомбежки, бесчинства ВСУ и нацбатальонов Украины, потом освобождение и активная помощь России и Татарстана в возвращении к мирной жизни. И вот — новые ощущения в новом для них месте — красивое озеро, каждый день насыщенный событиями и много новых друзей.

Где купаться — хорошо, а где купаться плохо?

Лето — в разгаре, и вместе с ним — купальный сезон. На всю Казань доступных пляжей всего пять: «Локомотив», что в Вахитовском районе на Волге, «Нижнее Заречье» — в Кировском районе на Казанке, у озера «Комсомольское» в Дербышках, у озера «Глубокое» и озера «Большое Лебяжье» в Кировском районе.

На всю Казань доступных пляжей всего пять. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что-то еще в ожидании купального сезона было переоборудовано, что-то просто почищено и приведено в порядок. Требования для всех пляжей одинаковы: чистота и безопасность, мусор должен быть вывезен, песок — просеян, в наличии должны быть урны, скамейки, кабинки для переодевания, санузлы и доступ к питьевой воде.

Впрочем, все достойно — не на каждом пляже, а сами люди иной раз официальным пляжам предпочитают отдых где-нибудь в диких и необорудованных местах. И правила поведения на воде соблюдают далеко не все: забираются купаться в состоянии алкогольного опьянения, ныряют, не изучив насколько это безопасно, а в результате сводки МЧС пестрят сообщениями о происшествиях.

На пляже «Локомотив» в день приезда съемочной группы на ветру развевался черный флаг. Это сигнал о том, что купаться запрещено. Но — когда и кого это останавливало? В воде и на песочке на берегу — народ. Спасатели, несмотря на запрет на купание, дежурят. Следят за тем, чтобы ничего не случилось. Говорят, что людям купаться не запретишь. К слову, признались, что пока не прошли проверку на качество воды. Но в администрации работают над этим вопросом.

Люди иной раз официальным пляжам предпочитают отдых где-нибудь на диких и необорудованных местах. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

На Казанке со стороны ул. Сибгата Хакима есть дикий пляж, куда также отправилась съемочная группа. Там и рыбу люди ловят, и зайти поплавать-понырять многие приезжают. Условия — далеки не то что от идеальных, а хотя бы приемлемых: мусор, стекло — целое и битое. Но людей это не пугает. И с такими дикарями в МЧС ничего поделать не могут. Силой людей из воды выгонять нельзя по закону. Спасатели могут только устно предупредить об опасности. И тех, кто купается, и тех, кто пользуется услугами нелегальных перевозчиков по воде. Владельцы плавсредств не против заработать, покатав желающих. Вот только ни лицензий, ни прав на это не имеют, а если остановит сотрудник ГИМС — говорят, что просто катают знакомых. Ладно, если хотя бы обеспечив всех спасательными жилетами, но часто не делают и такого. И тогда возникает реальный риск для здоровья и жизни пассажиров.

Подробнее обо всем этом, а также об очередной победе команды «КАМАЗ-Мастер», ставшей лучшей в классе грузовиков ралли «Шелковый путь», о том, как проходил в Казани крестный ход в честь 445-летия обретения Казанской иконы Божией матери, а также о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 июля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.