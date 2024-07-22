Все для фронта, все для победы! Итоги телемарафона на ТНВ
«Вступай в армию Победы», купальный сезон и дети из Луганска на отдыхе в Татарстане — итоги недели в программе «7 дней»
Одним из самых заметных и общественно-значимых событий республиканского масштаба на минувшей неделе стал телемарафон «Вступай в армию Победы» на телеканале «Новый век». Как подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин, обратная связь от зрителей телеканала — впечатляет. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».
С 8 утра и до 8 часов вечера
«Значит хороший телемарафон — надо продолжать», — перефразировали наши коллеги слова секретарши Верочки из культового фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», в ответ на реакцию оппозиционных СМИ, псевдоблогеров и прочих иноагентов.
Но позитивных откликов и обратной связи от жителей республики и даже людей из-за пределов Татарстана все же было на порядок больше. Задействованы были огромные ресурсы и силы, практически весь штат специалистов ТНВ, была представлена широкая палитра локаций и гостей — и все это на протяжении 12 часов в режиме нон-стоп.
В большой студии телеканала «Новый век» и «Болгар Радиосы» побывали не только бойцы Армии Победы, но и те кто активно помогает воинам в тылу, были главы муниципальных районов РТ и мэры городов республики, члены правительства Татарстана, главы министерств и ведомств, общественные деятели, известные артисты, волонтеры. Соведущим сотрудников телеканала выступил Герой России Расим Баксиков. В эфире ТНВ выходили специальные репортажи и фильмы, снятые на передовой, в прифронтовой зоне и в новых регионах нашей огромной страны, сюжеты из центров оформления на контрактную службу, с полезной информацией о том, как можно присоединиться к СВОим, на какие меры поддержки могут рассчитывать сами бойцы и офицеры, и какие меры поддержки республика и государство готовы обеспечить семьям защитников Отечества.
Яркие люди, у каждого из которых своя история и общие цели: приблизить Победу. Фарида Вафина из деревни Чутаево, что в Балтасинском районе РТ, ждет с СВО зятя. И не просто ждет, а вместе с односельчанами делает все, для того, чтобы бойцам на передовой служилось легче, было комфортно и сытно. Для этого готовят сухие супы и отправляют с попутными гуманитарными грузами. Уже доставлены бойцам более 20 тыс. порций.
Владимира Малыгина — руководителя военно-патриотического клуба «Легенда» из Нурлата однажды зацепила информация о том, что воинов донимают мыши. Вспомнив о том, как в годы Великой Отечественной войны кошки спасали Эрмитаж от такой же беды, он занялся подготовкой фронтовых котов. Татарстанские мурзики сегодня успешно отражают атаки грызунов в блиндажах зоны СВО.
Своими историями поддержки делились и обычные граждане, и руководители районов республики. Ставшие гостями студии ветераны СВО рассказывали о том, насколько важно внимание Родины на передовой. «Наша победа зависит и от того, насколько едиными и сплоченными будем все мы, в том числе находясь в тылу. Эта мысль рефреном, красной нитью прошла через весь телемарафон», — подчеркивает Тимур Бикмурзин.
Позывные как имена
Дербент, Титан, Гроза, Зверобой, Сармат, Спартак, Монгол, Судья, Каспер, Декан. Военнослужащие на специальной военной операции обращаются друг к другу чаще всего именно по позывным. Это и проще и быстрее — не нужно гадать, когда по рации вызывают Алексея или Айдара, Иванова или Хабибуллина, которых в одном подразделении может быть несколько. Это и безопаснее — если рация просушивается теми, кто не должен знать настоящие имена и фамилии российских военнослужащих. Часто, общаясь с земляками на территории проведения специальной военной операции, наши коллеги, находящиеся в командировке, узнавали и необычные, непривычные позывные. Депутаты, Рыбаки, Мастера, Солдаты, Грозы, Хафизы, Назипы могут встречаться часто, а вот услышать такие позывные, как Аю, Гомер, Каспер, Декан, Уокер, Сармат можно в редких случаях. Как появляются эти позывные, кто их придумывает? Журналистам программы «7 дней» об этом рассказали сами бойцы.
«Если позывной Пилот или Орнитолог — значит связан с беспилотными летательным аппаратами. Эта профессия здесь уже давно совместила в себе навыки авиаторов, артиллеристов, видеооператоров. А позывной Чулман, например — от татарского названия реки Кама. Частый пример, когда позывной напоминает о месте, где вырос», — приоткрыли завесу тайны того, как рождаются позывные наши коллеги.
Боец с позывным Тур отправился на СВО из деревни Тураевой. Сармаш — взял имя родной деревни. Боец Нисса взял позывной, связанный с природой. Так называется одна река. И этому позывному, по его словам — уже лет 30. К слову, немало его сослуживцев именно ему обязаны появлением собственного позывного. Воображение у воина — богатое. Бонд обязан своему позывному последним трем цифрам номерного жетона. Агент 007 выговаривать долго, а Бонд и звучит звонко, и запоминается легко. Суетолог еще со времен гражданки — постоянно в движении. Рубин — ярый болельщик казанского футбольного клуба. АЮ — по первым буквам имени и отчества. Вообще сокращенные вариации имен и фамилий тоже нередко становятся позывными. Как и приверженность к тем или иным хобби или гражданской профессии. А еще поводом для появления позывного становятся национальность, внешность, возраст, рост или какой-то яркий момент из жизни, или связанный со службой уже в зоне СВО.
На отдых — в Татарстан
«Вместе — целая страна» — так называется профильная смена, стартовавшая в Татарстане. Участие в ней принимают 95 детей из Луганской Народной Республики, приехавшие на отдых в РТ. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института КФУ, ребята много времени проводят на свежем воздухе, ездят по экскурсиям, а еще активно посещают занятия по IT-сфере, педагогике, филологии и истории. И это уже далеко не первый случай, когда мальчишки и девчонки из подшефных Татарстану городов Рубежное и Лисичанск отдыхают в республике. Дети приезжают на летние и зимние каникулы, немало их успели побывать в Крыму где на Черноморском побережье в 2022 году открылся новый молодежный центр «Сэлэт Ак Барс».
Новейшую историю России и своих городов эти дети изучают не понаслышке. Обстрелы, бомбежки, бесчинства ВСУ и нацбатальонов Украины, потом освобождение и активная помощь России и Татарстана в возвращении к мирной жизни. И вот — новые ощущения в новом для них месте — красивое озеро, каждый день насыщенный событиями и много новых друзей.
Где купаться — хорошо, а где купаться плохо?
Лето — в разгаре, и вместе с ним — купальный сезон. На всю Казань доступных пляжей всего пять: «Локомотив», что в Вахитовском районе на Волге, «Нижнее Заречье» — в Кировском районе на Казанке, у озера «Комсомольское» в Дербышках, у озера «Глубокое» и озера «Большое Лебяжье» в Кировском районе.
Что-то еще в ожидании купального сезона было переоборудовано, что-то просто почищено и приведено в порядок. Требования для всех пляжей одинаковы: чистота и безопасность, мусор должен быть вывезен, песок — просеян, в наличии должны быть урны, скамейки, кабинки для переодевания, санузлы и доступ к питьевой воде.
Впрочем, все достойно — не на каждом пляже, а сами люди иной раз официальным пляжам предпочитают отдых где-нибудь в диких и необорудованных местах. И правила поведения на воде соблюдают далеко не все: забираются купаться в состоянии алкогольного опьянения, ныряют, не изучив насколько это безопасно, а в результате сводки МЧС пестрят сообщениями о происшествиях.
На пляже «Локомотив» в день приезда съемочной группы на ветру развевался черный флаг. Это сигнал о том, что купаться запрещено. Но — когда и кого это останавливало? В воде и на песочке на берегу — народ. Спасатели, несмотря на запрет на купание, дежурят. Следят за тем, чтобы ничего не случилось. Говорят, что людям купаться не запретишь. К слову, признались, что пока не прошли проверку на качество воды. Но в администрации работают над этим вопросом.
На Казанке со стороны ул. Сибгата Хакима есть дикий пляж, куда также отправилась съемочная группа. Там и рыбу люди ловят, и зайти поплавать-понырять многие приезжают. Условия — далеки не то что от идеальных, а хотя бы приемлемых: мусор, стекло — целое и битое. Но людей это не пугает. И с такими дикарями в МЧС ничего поделать не могут. Силой людей из воды выгонять нельзя по закону. Спасатели могут только устно предупредить об опасности. И тех, кто купается, и тех, кто пользуется услугами нелегальных перевозчиков по воде. Владельцы плавсредств не против заработать, покатав желающих. Вот только ни лицензий, ни прав на это не имеют, а если остановит сотрудник ГИМС — говорят, что просто катают знакомых. Ладно, если хотя бы обеспечив всех спасательными жилетами, но часто не делают и такого. И тогда возникает реальный риск для здоровья и жизни пассажиров.
Подробнее обо всем этом, а также об очередной победе команды «КАМАЗ-Мастер», ставшей лучшей в классе грузовиков ралли «Шелковый путь», о том, как проходил в Казани крестный ход в честь 445-летия обретения Казанской иконы Божией матери, а также о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 июля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.
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