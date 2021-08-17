В России за год потратят 10 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент — это много или мало?

Внеочередные 7 млрд рублей получит от правительства АНО «Институт развития интернета». Отмечается, что средства выделяются «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». До этого в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 млрд рублей. Всего планируется потратить 10 млрд рублей на эту работу.

За 7 млрд рублей планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов — они должны быть реализованы до 31 декабря, пишет РБК. Также сообщается, что в следующем году есть перспективы увеличения бюджета в 1,5 раза, затем в два раза.

Выделенные 7 млрд рублей Институт развития интернета распределит на конкурсе. Он может заинтересовать «Газпром-Медиа», Национальную медиа группу, ВГТРК, Первый канал, RT, «Яндекс» и других крупных игроков рынка.

Фото: Максим Платонов

10 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент — это:

$136 млн на сегодняшний день.

на сегодняшний день. В 1,5 раза больше, чем запланированная субсидия Первому каналу — он должен был получить из федерального бюджета 6,5 млрд рублей в 2020 году.

— он должен был получить из федерального бюджета 6,5 млрд рублей в 2020 году. В 2,4 раза меньше, чем собирался выделить в прошлом году Минфин ВГТРК — всего порядка 24,2 млрд рублей.

— всего порядка 24,2 млрд рублей. В 10 раз больше, чем выделили власти на телеканал «Спас» в 2019 году — всего 1,1 млрд рублей.

— всего 1,1 млрд рублей. Столько же выделят в 2021 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 168,8 тыс. россиян.

для 168,8 тыс. россиян. По 27 млн рублей на каждый день в течение года .

. В 10 раз меньше, чем власти потратят на поддержку телеканалов в 2021 году — из федерального бюджета могут быть выделены почти 102,8 млрд рублей.

— из федерального бюджета могут быть выделены почти 102,8 млрд рублей. В 3 раза меньше, чем планируемая доходная часть казанского бюджета — всего 30 млрд рублей.

— всего 30 млрд рублей. Стоимость элитного земельного участка в Сочи — его площадь составляет 190 гектаров. Находится участок стоимостью 9,9 млрд рублей в микрорайоне Малый Ахун Хостинского района рядом с берегом Черного моря.

Алексей Нечаев