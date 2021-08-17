Мишустин: правительство продлит льготную семейную ипотеку

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Льготную семейную ипотеку продлят до конца 2023 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — цитирует Мишустина ТАСС.

Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.

За первое полугодие нынешнего года выдано 936 тысяч ипотечных кредитов — это самый высокий показатель выдачи ипотеки за период с января по июнь за всю историю российского ипотечного рынка. Об этом рассказал сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Алексей Нечаев