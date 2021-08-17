Вице-президент Афганистана сообщил, что временно возглавляет государство

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил, что он временно возглавляет государство. По его словам, он общается с мировыми лидерами, чтобы получить их поддержку, пишет RT.

«Согласно четким положениям Конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности», — написал он в своем Twitter.

Салех призвал граждан Афганистана «присоединиться к сопротивлению». «В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности», — заявил он.

Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

Накануне в российском МИД сообщили, что обстановка в Афганистане и его столице в целом стабилизируется. Талибы (движение запрещено в России как террористическое) «приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий».

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина