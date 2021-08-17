В Казани благоустроят набережную озера Кабан и сквер Толстого

В Казани завершат благоустройство первой и второй очереди набережной озера Нижний Кабан и обустроят сквер им. Толстого. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На эти цели из бюджета республики выделят 179,4 и 64,6 млн рублей соответственно. Еще 47,6 млн рублей направят на реализацию мероприятий по формированию городской среды в туристско-рекреационном кластере «Дингез-море Татарстана». Общая сумма объявленного тендера — 291,6 млн рублей.

На набережной озера Нижний Кабан планируют благоустроить территорию от театра им. Г. Камала до памятника Ш. Марджани, а также со стороны ул. Марселя Салимжанова: от театра до улицы Нурсултана Назарбаева. На набережной планирует установить световое и звуковое оснащение плавучей сцены, установить МАФ и арт-объекты, скамейки, навигационные элементы, стопперы, урны, столы с лавками и гриль.

В сквере им Л. Толстого необходимо отреставрировать фонтаны, скульптуры, провести озеленение, провести озеленение, установить скульптуры.