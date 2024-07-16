Наставник испанцев Луис де ла Фуэнте готовил будущих чемпионов еще с «молодежки»

Футбольная справедливость торжествует третий раз подряд

Чемпионат Европы прошел при полных трибунах. Фото: Максим Платонов

Победа Испании на футбольном чемпионате Европы будет для болельщиков этой страны бальзамом, который залечит душевные раны после безмедального десятилетия Фурия Роха. Не выйдя из группы на ЧМ-2014, проиграв в одной восьмой на ЧЕ-2016, испанцы после этого стабильно вылетали по итогам серии пенальти. Начало вылетам было положено в России, после поражения от хозяев чемпионата мира 2018 года, напоминает «Реальное время».

Испанская виктория

Победа сборной Испании на чемпионате Европы по футболу — это тот самый редкий случай, после которого хочется верить, что в жизни есть справедливость. Что удивительно, мировой футбол уже третий раз подряд создает такое ощущение и оставляет послевкусие победами Италии над Англией на Евро-2020 и Аргентины над Францией на прошлом чемпионате мира, что побеждают трудолюбивые и в целом более достойные, а не просто богатые.

Испания спустя 12 лет вернулась на первую строчку пьедестала почета на крупном турнире. Мы же помним, как она была прекрасна в 2008-м, бронзовом чемпионате Европы для сборной России. Далее Испания заматерела и превратилась в футбольного монстра, и, помнится, как известный в прошлом футболист, а затем агент Роман Орещук искренне радовался тому, как испанцев разгромила Голландия на чемпионате мира 2014 года. Голевые контратаки голландцев насчитывали один-два паса, по времени занимали 5—10 секунд, контрастируя с испанским стилем игры, которая вначале восхищала, потом перестала, когда владение мячом достигало 70 процентов. После финала чемпионата Европы 2012, когда испанцы разгромили Италию 4:0, создалось ощущение, что их невозможно победить, но уже через месяц испанцы на Олимпиаде в Лондоне даже не смогли выйти из группы, как не вышли и на чемпионате мира в Бразилии.

Потом были локальные неудачи в плей-офф, когда испанцы уступали Италии, затем в серии пенальти России, Италии и Марокко. Любопытно, что пока футбольный мир наблюдал, как Англия не может справиться с синдромом послематчевых пенальти, сам синдром уже перешел на Испанию. Но сейчас испанцы даже не думали доводить дело до серии 11-метровых. Как стартовали с разгрома хорватов 3:0, так и выиграли все семь матчей на турнире. Причем, у испанцев сложился любопытный сценарий группового этапа и плей-офф. Разгромив соперника в первой игре (в группе Хорватию, в плей-офф Грузию 4:1), далее они переламывали и перебарывали противников. Так случилось, что Испании даже локальные неудачи шли в плюс. Имеется в виду и травма Педри, которую ему нанес в четвертьфинале Тони Кроос, после чего у испанцев вышел номинальный запасной Дани Ольмо и забил немцам и французам, а затем совершил решающее спасение в финале с Англией. В плюс пошло даже повреждение капитана Альваро Мораты, традиционно транжирящего голевые моменты. Правда, в финале с Англией, у испанцев хватало транжир и помимо Мораты.

Поклонникам сборной Германии по итогам ЧЕ было невесело. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Английское уныние

Российские, а ранее советские любители футбола, исконно вынуждены наблюдать за мировыми и европейскими чемпионатами со «второй любимой» сборной. Это явление сложно понять, для его объяснения надо снимать очередной фильм «О чем говорят мужчины» и пытаться донести до непонимающих мысль, что в стране вырос целый пласт болельщиков, которые понимали, что наши (советская и российская) сборные до решающих матчей не доиграют, а за кого-то же надо переживать, когда наступает эта самая пора решающих игр. Вот люди и выбирали какую-то «вторую сборную», за кого болеть. Либо был еще вариант: переживать за кого-то, кто ярко стартовал и понравился прямо со старта. Поговорите с возрастными болельщиками и вы найдете тех, кто переживал за ФРГ на чемпионате мира 1990 года, за Данию на Евро-1992, Бразилию на ЧМ-1994 и так далее. Логика проста: немцы ярко начали ЧМ-1990, а их соперник по решающему матчу Аргентина продвигалась к финалу, как будто зубы лечила на бормашине. Желать ей победы нейтральный болельщик не мог по определению, и это пример, точно отображающий нынешнюю диспозицию перед ожиданием финала Испания — Англия.

Англия на чемпионате Европы замучила тех самых нейтральных любителей футбола, не сыграв ни одного яркого матча. Обычно пишут: яркого, запоминающегося, так вот запоминающимися матчами у англичан были все их поединки в плей-офф, только яркости не хватало. Исход каждого из матчей плей-офф рождал досаду, да как так-то? Почему этот набор дорогих, мастеровитых, разрекламированных на весь мир футболистов не способен показать даже проблески командной игры? Суперзвезды раз за разом спасали Англию от вылета, например, гол Джуда Беллингема словакам или мяч Букайо Сака в ворота Швейцарии. Судья «придумывал» пенальти в их пользу в полуфинале, наконец, Коул Палмер «оставил» шанс на успешный исход финала с Испанией. К счастью, этот шанс не был использован, и мы снова возвращаемся к справедливости финала.

Перспективы Англии были заметны еще на прошлом чемпионате Европы, когда итальянцы обыграли британцев в финале. Тогда этот финал представлялся столкновением итальянских ветеранов с юной английской порослью — Беллингемом, Джеймсом, Маунтом, Райсом, Сака, Санчо, Фоденом. Италия победила «на опыте», после чего ее старички Бонуччи, Кьеллини исполнили нечто вроде прощальной песни Акелы, уйдя из футбола чемпионами. И казалось, что время талантов Англии придет позже, а сама сборная обещала стать такой же яркой, как ранее Испания, либо Франция, в течение последних лет.

Прошло 3 года, теперь уже Англия не выглядит такой молодой на фоне Испании или Турции, количество ярких футболистов зашкаливает, при этом они пока не сумели сделать сборную такой же монструозной, как нынешняя Франция. Понятно, что Словакия, которая находилась в 30 секундах от победы над Англией, совсем не подходила на роль финалиста, но и Швейцария и Нидерланды, которых англичане со скрипом одолели в четвертьфинале и полуфинале, играли поинтереснее как в целом на чемпионате, так и в противостояниях с родоначальниками футбола. Возвращаясь к той самой прослойке любителей футбола, вынужденных уже по ходу чемпионата мира или Европы находить объект симпатий, поскольку у нас в стране футбола не было и по факту нет, именно англичане вызывали стойкое чувство неприятия. Их игру можно было наблюдать очень выборочно, рискуя уснуть, либо рассердиться от осознания, что группа непомерно дорогих исполнителей устраивает действо уровня детского утренника.

Футбольные кульбиты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

У наставника англичан Гарета Саутгейта, как и у тренеров Испании, полуфиналиста Франции, четвертьфиналиста Германии набора талантов хватит на два состава, но используются они крайне нерационально. И ссылка на то, что Англия, в отличие от Франции или Германии, дошла до финала, не работает просто потому, что англичане попались на пути всесокрушающей Испании позже, чем остальные.

Галопом по Европам

Собственно, об остальных. Не забудем Грузию, которая четвертой из стран постсоветского пространства вышла в финальную часть чемпионата Европы и в дебюте прошла дальше, чем Россия в 1996-м, Латвия в 2004-м или Украина в 2016-м. Украину в 2012 году в расчет не берем, она была хозяйкой того чемпионата Европы и попала на него без отбора. Дела это не решает, из группы Украина также не вышла. Татарстанская местечковость заставляет лишний раз напоминать, что у успешных грузин сразу трое: Давиташвили, Кварацхелия, Кверквелия прошли через «Рубин», а Соломон Кверквелия даже за «Нефтехимик» побегал. Грузины уже подтянули в сборную «француза» Микаутадзе, вошедшего в число лучших бомбардиров Евро, «украинца» Цитаишвили, в молодежке есть «россиянин» Саба Сазонов. Это увеличивает перспективы попадания в число участников ЧМ-2026 с учетом того, что там будет 16 сборных из Европы.

Швейцария вылетела в четвертьфинале, когда ее голкипер Янн Зоммер удивительным образом «разучился» парировать пенальти. Вопрос даже не в том, что он ничего не отбил, Зоммер перестал реагировать по мячу — гадал, да не угадывал. В остальном же сборная очень симпатично выглядела, и число таких же команд по итогам прошедшего Евро велико: Австрия и Турция, Словакия и Словения, их тренерам удалось создать крепкие коллективы. Создание коллектива — это один из двух способов, который может помочь середнячкам оставаться конкурентными. Если нет набора звезд, то поможет сплоченный состав. Другой способ добиться локального успеха — дождаться перспективного поколения молодежи, сконструировать из него костяк и ждать, когда повзрослевшие парни реализуют свой потенциал. Сейчас этот путь выбрал испанец Луис де ла Фуэнте, победивший в 2019 году с молодежкой, в составе которой были Симон, Мерино, Ойярсабаль, Ольмо, Руис, а еще через 2 года Кукурелья. Педри и Субименди играли под его руководством на Олимпиаде в Токио. Это и есть «институт сборных» в действии, когда юниорские и молодежные сборные существуют не только для того, чтобы выигрывать локальные турниры по своему возрасту, но и формируют будущую основу национальной сборной.

Франция опять на Евро без медалей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Именно таким образом Дания выигрывала чемпионат Европы 1992 года, Греция побеждала на Евро-2004, а Чехия и Исландия навели шороху на ЧЕ-2004 и ЧЕ-2016, соответственно. Прямо сейчас подобный потенциал не реализован у Норвегии и прослеживается у Израиля, где подросла очень неплохая молодежь, которой предстоит в конце июля попробовать свои силы на новом уровне — в олимпийском турнире во Франции.

Особенность нынешнего европейского футбола в том, что ведущие школы Европы сейчас готовят футболистов не только для себя. Если ранее футболиста из другой страны ассимилировали после нескольких лет выступления в местном чемпионате (удачный пример «россиянина» Фернандеса из ЦСКА) либо, находя родственные корни (не совсем удачный пример другого россиянина Нойштеттера), то сейчас переход из одной сборной в другую осуществляется легче, чем из клуба в клуб. Там хоть какие-то контракты действуют, чего нет на уровне сборных. Для понимания: финальный турнир прошлогоднего чемпионата Европы среди молодежных команд был любопытен тем, что по его итогам, игрок немецкой молодежки Мартон Дардаи выступал на нынешнем Евро за Венгрию, немец Денис Хусейнбашич дебютировал за Боснию, испанец Браима Диас уже игрок сборной Марокко, экс-футболисты Франции Амин Гуири и Яссер Ларусси уже заиграны за Алжир, а Амин Адли за Марокко, и их не остановил даже тот факт, что они потеряли шанс участвовать в Олимпиаде в Париже, куда Франция прошла без отбора. Нынешняя Турция к взращенным талантам Арда Гюлеру и Кенану Йылдызу «прямо сейчас» добавила Салиха Озджана и Ферди Кадиоглу игравших в финале чемпионата Европы среди молодежи 2021 года за Германию и Голландию, соответственно. Тем самым следующий чемпионат мира сделает очередной шаг к тому, что азиатско-африканские сборные будут состоять из воспитанников европейского футбола.