ОП Татарстана даст консультации по вопросам финансовых пирамид

Общественная палата Татарстана выступит с резолюцией о необходимости защиты интересов при участии в инвестиционных проектах путем просвещения и повышения юридической и финансовой грамотности. С этой целью предлагается создать консультационный орган, специалисты которого будут давать консультации, стоит ли вкладывать личные сбережения в рекламируемые инструменты.

За первую неделю работы горячей линии обратилось более 100 человек, которые потеряли в финансовых пирамидах от 1 до 3 млн рублей, но при этом не имели договора, не владели информацией, есть ли лицензия и какой доход они должны были получить. Ожидается, что с данной резолюцией обратится Госсовет в Госдуму, пояснил руководитель комиссии общественной палаты РТ по правовым вопросам Андрей Королев.

За короткое время в России прекратили свою работу пирамиды Finiko, Frendex Europe OU (FrendeX). Как стало известно «Реальному времени», для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу. В полицию поступило более 700 заявлений. На днях вкладчики финорганизации Phoenix Invest сообщили о проблемах с выводом средств.

Луиза Игнатьева