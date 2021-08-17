В Казани экс-главу центра филиала РЖД подозревают в хищении миллиона рублей

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбужден ряд уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В совершении указанных преступлений подозревается бывший руководитель Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств — Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД».

Установлено, что он, используя свое служебное положение, в 2018—2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ОАО «РЖД» около 1 млн рублей. Он оформлял фиктивные гражданско-правовые договоры с лицами, которые не выполнили свои обязательства — после они передавали денежные средства злоумышленнику.

Фото: psut.sledcom.ru

Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.