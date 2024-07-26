Афиша на выходные 27—28 июля: «Гонка героев», «Ночная Казань», первый домашний матч «Рубина» в сезоне

Куда сходить в Казани и других городах республики 27—28 июля

Фото: Реальное время

В эти выходные, 27 и 28 июля, жителей и туристов Казани ожидают сразу несколько спортивных мероприятий. Среди них первый в сезоне домашний матч ФК «Рубин» с петербургским «Зенитом» и два забега — «Ночная Казань» и «Гонка героев». Также в столице Татарстана пройдет подростковая вечеринка с национальным колоритом и шахматный турнир под открытым небом. «Реальное время» публикует афишу мероприятий этого уик-энда.

Мероприятия на свежем воздухе

Подростковая вечеринка «БиЮ»

Экстрим-парк «Урам», 28 июля, 0+

На дискотеке будут звучать национальные татарские композиции в современном формате. Исполнят их начинающие диджеи, а в конце вечера за пульт встанут более опытные музыканты. Также на площадке заработают зона Just Dance и станция, где можно сделать макияж из блесток, а с 17.00 до 19.00 в парке пройдут мастер-классы.



Шахматный турнир в парке

Парк «Черное озеро», 27 июля, 0+

Мероприятие должно было пройти в прошлые выходные, но его перенесли из-за дождя. В этот раз организаторы решили не рисковать и провести турнир в амфитеатре парка под тентом. Соревнование пройдет по швейцарской системе и будет состоять из шести туров. Три участника, набравшие наибольшее количество очков, получат сертификаты и памятные призы.

Спортивные события

«Гонка героев»

«Свияжские холмы», 27 июля, 18+

Ежегодный забег, созданный «Лигой героев». Участников ждет полоса с препятствиями: рукоходы, переправы, рвы и поля с колючей проволокой. Посоревноваться может желающий с любой подготовкой, для этого есть несколько уровней сложности.

«Ночная Казань — 2024»

Экстрим-парк «Урам», 27—28 июля, 18+

Забег по ночной Казани, который проводится каждый год. Для участников есть две дистанции на выбор: на 5 и 10 километров. Спортсменам предстоит пробежать вдоль Казанской набережной. Также в рамках мероприятия пройдут детские соревнования на 300, 600 метров и 1 километр.

Матч «Рубина» с «Зенитом»

«Ак Барс Арена», 27 июля, 0+

Первая домашняя игра казанской команды в новом сезоне Российской премьер-лиги. Перед матчем с петербургским клубом состоится концерт певицы Тоси Чайкиной. В первом туре сезона «Рубин» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:2.

Культурная программа

«Стендап после заката»

Центр семьи «Казан», 27 июля, 18+

Мероприятие хотели провести на смотровой площадке — с красивым видом на город, но из-за погодных условий пришлось его перенести в здание. Резиденты Stand Up Club Kazan Артур Кабальнов, Матвей Ромашкин, Никита Никитин и Ильнур Асхадуллин будут шутить о жизни, отношениях и семье.

