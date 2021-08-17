Кабмин должен подготовить изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам в зонах ЧС

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам в зонах чрезвычайных ситуаций до 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительство РФ должно представить предложения:

«О внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Также Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах постоянного подтопления и представить предложения о введении обязательного страхования имущества в таких районах. Срок исполнения установлен до 15 октября.

В июле сообщалось, что федеральным ведомствам поручено сформировать из своих представителей оперативные бригады, которые будут выезжать в места чрезвычайных ситуаций. Такие меры предпримут для оперативного решения проблем пострадавших граждан.



Алексей Нечаев