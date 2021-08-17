В Татарстане произошло ДТП — водитель умер на месте

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сегодня в 12.33 на 122-м км автодороги Казань — Зеленодольск произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

37-летний водитель автомобиля БМВ ехал на небезопасной скорости и совершил наезд на стоящий на проезжей части по ходу движения полуприцеп к автомобилю «Скания». Мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Ранее в Татарстане возле Алексеевского района произошло ДТП. Видео с места события опубликовали пользователи соцсетей. Сообщений о пострадавших нет.



Алексей Нечаев