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В Татарстане произошло ДТП — водитель умер на месте

16:00, 17.08.2021
В Татарстане произошло ДТП — водитель умер на месте
Фото: Максим Платонов

В Татарстане сегодня в 12.33 на 122-м км автодороги Казань — Зеленодольск произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

37-летний водитель автомобиля БМВ ехал на небезопасной скорости и совершил наезд на стоящий на проезжей части по ходу движения полуприцеп к автомобилю «Скания». Мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Ранее в Татарстане возле Алексеевского района произошло ДТП. Видео с места события опубликовали пользователи соцсетей. Сообщений о пострадавших нет.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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