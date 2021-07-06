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В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

18:29, 06.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

От инфекции скончались двое мужчин 1938 и 1951 годов рождения, одна женщина 1941 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 6 июля в республике зарегистрировано 555 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане с начала пандемии выявили 22 680 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 42 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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