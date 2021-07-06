В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

От инфекции скончались двое мужчин 1938 и 1951 годов рождения, одна женщина 1941 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



По состоянию на 6 июля в республике зарегистрировано 555 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане с начала пандемии выявили 22 680 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 42 человек.



Татьяна Леухина