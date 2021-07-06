Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса находится в очень опасной стадии

Пандемия коронавируса находится в очень опасной стадии, несмотря на достигнутый процесс в борьбе с инфекцией. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе, — сказал Гебрейесус в ходе своего выступления на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас единственный выход из ситуации — оказание поддержки странам «в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин», передает ТАСС его слова.

Сейчас страны, где активно проходит вакцинация населения, снимают ограничения. Однако государства, у которых нет доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей.

Вчера директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в мире заболеваемость коронавирусом за последние 2 недели «стабилизировалась на очень высоком уровне».



Татьяна Леухина