Челнинский врач о вакцинации от COVID-19: «Кормящим мамам можно прививаться»

Онколог-маммолог Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера Айгуль Хазиева рассказала, можно ли вакцинироваться от коронавируса женщинам, которые кормят детей грудью. «Кормящим мамам можно прививаться, тем более когда есть такая возможность», — заявила она.

По словам Хазиевой, антитела, которые имеются у кормящей женщины, через грудное молоко передадутся малышу. Они в какой-то мере защитят от инфекции и его.

Хазиева сама сделала прививку от коронавируса, когда кормила ребенка грудью, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов. По ее словам, на ее сыне это никак не сказалось, он чувствовал и вел себя хорошо.

Ранее главный гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала, что у женщин, которые сделали прививку от COVID-19, дети рождаются с антителами. Она также заявила, что антитела к вирусу после вакцинации содержатся даже в грудном молоке.



По последним данным, в Татарстане провакцинировано от коронавируса 588 060 человек. Второй компонент препарата от COVID-19 получили уже 407 548 татарстанцев.



Татьяна Демина