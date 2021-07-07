Эксперты отнесли Татарстан к регионам с низкой степенью жесткости «ковидных» мер

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане меры по внедрению карантинных ограничений и вакцинации низкой степени жесткости. Так считают в фонде «Петербургская политика».

Эксперты организации отметили, что Управление Роспотребнадзора по Татарстану заявило, что в республике нет оснований для ужесточения ограничений, а 2 июля власти сообщили об угрозе нехватки вакцины от коронавируса и возможности формирования листов ожидания.

По подсчетам экспертов, в Татарстане первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 14,95% населения. По этому показателю республика заняла 62 место в России. Вторую дозу вакцины от коронавируса получили уже 69,57% человек.

К регионам с низкой степенью жесткости ограничительных мер эксперты отнесли также Тыву, Липецкую, Самарскую, Кировскую, Волгоградскую и Саратовскую области.

Отметим, в Татарстане пока не ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса, как это сделали другие регионы. Другие дополнительные ограничения также пока не устанавливаются.

Татьяна Демина