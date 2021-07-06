Источник: в Казани в горбольнице №7 увеличивают количество койко-мест для пациентов c СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в горбольнице №7 начали увеличивать количество койко-мест для пациентов c СOVID-19 — койки ставят в коридоре. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

Дополнительные кровати устанавливают в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, объяснили медработники горбольницы №7. По их словам, таких пациентов стало поступать все больше.

По данным источника, лечащихся от коронавируса в больнице №7 перевели в другое отделение медучреждения. Им не разрешается покидать палаты.

«Реальное время» обратилось за комментарием в Минздрав Татарстана. Информация проверяется и уточняется.

Напомним, в Татарстане с начала пандемии выявлено 22 680 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 42 человек.



Татьяна Демина