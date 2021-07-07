Эксперт: четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна

Фото: Максим Платонов

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала предупредил о четвертой волне коронавируса в Европе.

«Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», — сказал он.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Как считает эксперт, необходимо получить больше данных о штамме «дельта» и его передаче. Также не стоит забывать и про аспект лечения коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости».

«В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно», — считает он.

Португалия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Алексей Нечаев