Россия рассматривает возможность поставки «Спутника V» в Лаос в качестве меры гуманитарного содействия

Фото: Максим Платонов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом заявил, что Москва рассматривает возможность поставки в Лаос определенного количества вакцин «Спутник V» в качестве меры гуманитарного содействия.

«Сейчас Российский фонд прямых инвестиций с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцин сюда, в Лаосскую Народно-Демократическую Республику», — отметил он.

Также они обсудили доставку дополнительного военного оборудования в страну, сообщает ТАСС. Кроме того, Лавров пригласил своего коллегу из Лаоса в Россию.

Несколько дней назад временный поверенный в делах Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос заявил, что начало поставок российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в Эквадор планируется в сентябре 2021 года.

Алексей Нечаев