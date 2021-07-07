Россия рассматривает возможность поставки «Спутника V» в Лаос в качестве меры гуманитарного содействия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом заявил, что Москва рассматривает возможность поставки в Лаос определенного количества вакцин «Спутник V» в качестве меры гуманитарного содействия.
«Сейчас Российский фонд прямых инвестиций с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцин сюда, в Лаосскую Народно-Демократическую Республику», — отметил он.
Также они обсудили доставку дополнительного военного оборудования в страну, сообщает ТАСС. Кроме того, Лавров пригласил своего коллегу из Лаоса в Россию.
Несколько дней назад временный поверенный в делах Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос заявил, что начало поставок российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в Эквадор планируется в сентябре 2021 года.
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