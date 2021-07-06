Император Японии сделал прививку от COVID-19

В Японии 61-летний император Нарухито вакцинировался от коронавируса. Какой препарат выбрал монарх, не уточняется.

Прививку от СOVID-19 японский император сделал в собственной резиденции в Токио, пишет ТАСС. Вакцинация в стане началась в феврале 2021 года.

На сегодняшний день в Японии вакцинированы 4,8 млн медицинских работников. В апреле прививки от коронавируса начали делать гражданам старше 65 лет, их там насчитывается 36 миллионов. В этой категории иммунизированы первой дозой почти 62%, второй — более 28%.

В столице Японии, Токио, должны пройти Олимпийские игры — 2020. В мае губернатору города Юрико Коикэ передали петицию, направленную на отказ от проведения мероприятия из-за пандемии коронавируса. Документ подписали 350 тысяч человек.

Татьяна Демина