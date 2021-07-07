В Минпромторге оценили вероятность введения OR-кодов для посещения магазинов в Москве

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в интервью газете «Известия» заявил, что в ведомстве не обсуждают введение в Москве QR-кодов в торговле по аналогии с общепитом.

«Нет, не обсуждает. Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Евтухов выразил надежду, что введение QR-кодов не потребуется и в сфере непродуктовой торговли. У него есть надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета не придется принимать такое решение.

Вакцинация в Москве набрала хорошие обороты. В конце прошлой недели общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек, каждый день прививку делают 60—70 тысяч человек, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Алексей Нечаев