Ученый назвал страну, которая может стать новым «рассадником коронавируса»

Фото: Максим Платонов

Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса, рассказал Доктор Хилари Джонс. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее», — сказал он.

Специалист отметил, что для борьбы с вирусом необходимы и другие меры, кроме прививки.

«У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса», — подытожил он.

В Великобритании 19 июля планируется снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр страны Борис Джонсон.



Алексей Нечаев