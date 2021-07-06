В Москве 11 детей привили первым компонентом вакцины от COVID-19

В Москве первые 11 детей получили прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом рассказал главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

На следующем этапе привьют вторую группу детей. Всего в медучреждении прививку от коронавируса получат 50 несовершеннолетних, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник в Москве запустили клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет. Его проводят столичный департамент здравоохранения и центр им. Гамалеи. Сообщалось, что дети будут под постоянным меднаблюдением. После введения первого и второго компонентов подростки будут находиться в стационаре в изолированном боксе в течение трех дней.



Татьяна Леухина