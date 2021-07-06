Новости общества

22:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве 11 детей привили первым компонентом вакцины от COVID-19

21:28, 06.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве 11 детей привили первым компонентом вакцины от COVID-19
Фото: tatarstan.ru

В Москве первые 11 детей получили прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом рассказал главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

На следующем этапе привьют вторую группу детей. Всего в медучреждении прививку от коронавируса получат 50 несовершеннолетних, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник в Москве запустили клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет. Его проводят столичный департамент здравоохранения и центр им. Гамалеи. Сообщалось, что дети будут под постоянным меднаблюдением. После введения первого и второго компонентов подростки будут находиться в стационаре в изолированном боксе в течение трех дней.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также