В Татарстане запустили горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

Управление Роспотребнадзора по РТ запустило горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Татарстанцам расскажут об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе по телефону (843) 238-21-74. Также на горячей линии расскажут о правах потребителей при получении туристических услуг. Звонки принимаются по будням, с 9.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, по телефону +7 (843) 221-90-16, а также с понедельника по четверг, с 10.00 до 16.00, и в пятницу, с 10.00 до 15.45, с перерывом на обед с 12.00 до 12.45, по телефону +7 (917) 224-87-94.



6 июля Роспотребнадзор обновил правила для россиян, въезжающих на территорию страны из-за рубежа. Россиянам, въезжающим на территорию РФ, теперь необходимо сдавать один ПЦР-тест на COVID-19 вместо двух. До получения результатов граждане, не переболевшие и не вакцинированные от COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции. Также ПЦР-тестирование отменяется для вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян.



Татьяна Леухина