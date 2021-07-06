В МВД по Татарстану предупредили об ответственности за махинации с сертификатами о вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанцев предупредили об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса, если прививка в действительности не была сделана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Если гражданин с поддельной справкой заразит другого человека, то ему грозит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Оно будет завесить от тяжести последствий. В случае если заразившийся умрет, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы (ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации грозит до двух лет лишения свободы. За покупку и хранение справки — до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанцам также напомнили, что, покупая сертификат о вакцинации без прививки, есть вероятность стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут взять деньги, но не выдать документ.

По последним данным, в Татарстане провакцинировано от коронавируса 588 060 человек. Второй компонент препарата от COVID-19 получили уже 407 548 татарстанцев.



Татьяна Демина