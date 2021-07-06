В Татарстане провакцинировано от коронавируса 588 060 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 588 060 человек. За сутки привились 5 713 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.



Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 407 548 татарстанцев.

фото: Максим Платонов

В РТ за прошедшие сутки подтвердилось 42 случая заражения COVID-19. Всего в республике выявлено 22 680 случаев коронавируса. Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 6 июля читайте в подборке «Реального времени».



Алексей Нечаев