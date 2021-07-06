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В Португалии заявили о четвертой волне коронавируса в стране

18:40, 06.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Португалии заявили о четвертой волне коронавируса в стране
Фото: wikipedia.org

Португалия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

— Страна все еще находится перед лицом пандемии, можно сказать, мы столкнулись с ее четвертой волной, — приводит его слова газета Journal de Noticias.

Фото: pxhere.com

Кошта отметил, что от властей требуется ускорение процессов вакцинации.

За последние сутки в стране выявили 2 170 случаев COVID-19. Всего в Португалии зарегистрировано 891 тыс. случаев коронавируса.

Вчера директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в мире заболеваемость коронавирусом за последние 2 недели «стабилизировалась на очень высоком уровне».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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