Главный терапевт Минздрава: после прививки от COVID-19 нужно продолжать носить маску

После прививки нужно продолжать носить маску, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.



Она объяснила необходимость такой меры тем, что антитела к коронавирусу начинают вырабатываться лишь спустя семь дней после первого укола, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в мире заболеваемость коронавирусом за последние 2 недели «стабилизировалась на очень высоком уровне». За минувшую неделю в мире зарегистрировали около 2,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 54 тыс. случаев с летальным исходом.

Маргарита Головатенко