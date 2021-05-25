Итоги дня: Путин и Байден встретятся в Женеве, Якубов покинул «Ак Барс», обязательная вакцинация в Якутии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 25 мая:
- «Ак Барс» расстался с генеральным менеджером Рафиком Якубовым. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Его место займет Марат Валиуллин, занимавший до этого должность руководителя селекционной службы клуба. Президент «Ак Барса» Наиль Маганов заявил, что реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач и достижения стратегических целей.
- В Набережных Челнах в связи с утратой доверия уволили заведующую детсадом №29 «Березка» Валиуллину Л.Г. Поводом послужило сообщение, что она начала требовать у фотографа 20% от его заработка за съемку «на ее территории». Проверку по этой информации проводит прокуратура автограда.
- В Татарстане на выборах осенью 2021 года не будет онлайн-голосования. Его проведут в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях на платформе, которую готовят ЦИК, «Ростелеком» и Минцифры. Глава ЦИК РФ надеется, что через несколько лет участвовать в дистанционном электронном голосовании сможет любой регион России.
- Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Информацию официально подтвердили в московском Кремле.
- Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести в регионе обязательную вакцинацию от COVID-19 работников сферы образования, задействованных в детских летних лагерей, а также организаторов, участников и прочего персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозят штрафами на суммы от 200 тысяч рублей, а сотрудникам, не сделавшим прививку, — недопуском к работе. Также в Якутии «в целях защиты беременных женщин от коронавируса принято решение о вакцинации всех членов их семей».
- Директор казанской службы технического надзора Асия Гудзь покинула свой пост спустя 15 лет работы. Под ее руководством были реализованы проекты по рекультивации Самосыровской свалки и создана система «Открытая Казань». Исполняющим обязанности директора казанской службы технического надзора назначен Рустем Хусаинов.
- Глава «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» Андрей Шипелов объяснил, что обращение к властям об отсрочке запуска мусоросжигательного завода под Казанью связано с необходимостью присутствия иностранных специалистов, которые должны контролировать строительство. Их перемещение на сегодняшний день невозможно в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.
- Сегодня же правительство России разрешило въезд на территорию страны иностранных инвесторов. Списки персон планируют формировать на основании ходатайств регионов, заинтересованных в их привлечении. В Минэкономразвития РФ уверены, что мера «станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа».
- В Татарстане в 18 детских оздоровительных лагерях выявили 113 нарушений требований пожарной безопасности. Руководству выдали предписания по их устранению со сроками исполнения до начала заезда первых смен. По истечении сроков будут проведены внеплановые проверки. Также этим летом за детскими лагерями закрепят сотрудников Госпожнадзора.
- Сегодня на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» представили несколько проектов: добавки для укрепления грунтов, которые помогают увеличить скорость строительства дорог, технологии электролиза воды для производства «зеленого» (экологичного) водорода, платформу для цифровизации экономики и системы госуправления.
- За сутки из Детской республиканской клинической больницы выписали шестерых пострадавших 11 мая при стрельбе в казанской гимназии №175. Еще шесть школьников остаются в медучреждении. Трое взрослых и пятеро детей находятся на лечении в Москве. Их состояние оценивается как стабильное.
- «Почта России» займется доставкой российского вина в рамках его дистанционной продажи. Речь не идет о полноценном запуске онлайн-торговли, обратил внимание статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
- В Татарстане по итогам первого квартала 2021 года добыча нефти малыми компаниям сократилась на 3,6%: за первые три месяца они добыли 1 млн 718 тысяч тонн сырья. Установленные задания по добыче нефти по итогам первого квартала этого года выполнили 25 малых нефтяных компаний. Всего по итогам января — марта этого года объем добытой нефти по Татарстану превысил 8 млн 106 тысяч тонн.
- Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае. Он победил в голосовании среди болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер» и в сумме голосов стал победителем номинации. При этом эксперты от РПЛ назвали лучшим тренера «Уфы» Алексея Стукалова.
- Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию: по двум административным делам штрафы составили 4 млн рублей, еще по одному (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ) — 2 млн рублей. Сегодня суд оштрафовал Facebook на 26 млн. рублей за неудаление запрещенного контента: по двум административным делам вынесен штраф в размере 4 млн рублей за каждый, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о намерении покинуть должность. Свое решение он объяснил принципом «не более двух сроков подряд». Он убежден, что «нельзя прирастать к месту». Свою должность Титов занимает с момента ее создания в 2012 году.
- Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что снизить уровень бедности в стране можно не к 2030 году, как планирует правительство, а через три-четыре года. Сделать это можно за счет адресности соцподдержки малообеспеченных граждан. По его словам, для получателей пособий необходимо вводить требования, в том числе имущественный ценз. Если по такой системе исключить обеспеченных получателей, останутся люди, которым действительно нужна помощь, уверен Кудрин.
- Сотрудники ФСБ России 22 апреля задержали сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который готовил теракт во время проведения парада Победы в Норильске. Он планировал подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о склонении к совершению террористического акта и пособничестве в его совершении.
- «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи», расположенный в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана, может быть внесен в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, как памятник садово-паркового искусства конца XIX столетия. Сотрудники ведомства уже осмотрели территорию парка, после того как в СМИ и соцсетях опубликовали сообщения о вырубке яблоневого сада, посаженного около 150 лет маркизами Паулуччи.
- Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила выплачивать всем россиянам с января 2022 года ежемесячную безусловную выплату «Справедливый базовый доход» (СБД). Ее размер они оценили примерно в 10 тысяч рублей.
- Путин сообщил, что потенциал ядерной триады серьезно укреплен. По его словам, армия и флот России динамично получают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, в стране завершаются испытания зенитного ракетного комплекса С-500. После этого ожидается его поставка в войска. Российский лидер также отметил, что, несмотря на пандемию, все плановые мероприятия в армии и на флоте в прошлом году выполнили.
* Организация «Исламское государство» относится к террористическим и запрещена в России.
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