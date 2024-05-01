С 1 мая в России увеличились акцизы на вино, достигнув 119 рублей за литр

Фото: Владимир Васильев

Акцизы на вино в России увеличились с 1 мая, достигнув отметки в 119 рублей за литр. Ставка акциза на отечественное игристое вино, включая российское шампанское, выросла с 45 до 119 рублей за литр, а на иностранное вино — до 141 рубля.

На 2025 год установлены ставки в размере 124 рубля, а на 2026 год — 129 рублей. Акциз на импортное игристое вино с 2025 года составит 147 рублей, а с 2026 года — 153 рубля. Акциз на тихое вино увеличился с 34 до 108 рублей, достигнет 112 рублей с начала 2025 года и 116 рублей с начала 2026 года.

С 1 мая также изменился акциз на всю слабоалкогольную продукцию (с содержанием спирта до 18%). Теперь за литр таких напитков придется платить 141 рубль. Исключения предусмотрены для пива и пивных напитков, на которые акциз установлен в 26 рублей за литр на весь 2024 год.

Ранее акциз для напитков с крепостью до 9% составлял 514 рублей за литр безводного спирта, что соответствует примерно 36 рублям за литр готового напитка при крепости 7%, и 46,3 рублям при крепости 9%.

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Анастасия Фартыгина