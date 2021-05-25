Бизнес-омбудсмен Титов собирается покинуть должность

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о намерении покинуть должность. Об этом он сообщил на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Свое намерение он объяснил принципом «не более двух сроков подряд».

«Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту», — передает слова Титова издание «Открытые медиа».

Свою должность Титов занимает с момента ее создания в 2012 году.

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил снять ограничения по видам деятельности и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС) для самозанятых.



Ольга Плешкова