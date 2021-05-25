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Бизнес-омбудсмен Титов собирается покинуть должность

13:03, 25.05.2021
Бизнес-омбудсмен Титов собирается покинуть должность
Фото: commons.wikimedia.org

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о намерении покинуть должность. Об этом он сообщил на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Свое намерение он объяснил принципом «не более двух сроков подряд».

«Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту», — передает слова Титова издание «Открытые медиа».

Свою должность Титов занимает с момента ее создания в 2012 году.

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил снять ограничения по видам деятельности и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС) для самозанятых.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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