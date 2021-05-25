Бизнес-омбудсмен Титов собирается покинуть должность
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о намерении покинуть должность. Об этом он сообщил на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Свое намерение он объяснил принципом «не более двух сроков подряд».
«Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту», — передает слова Титова издание «Открытые медиа».
Свою должность Титов занимает с момента ее создания в 2012 году.
Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил снять ограничения по видам деятельности и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС) для самозанятых.
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