В Татарстане по итогам первого квартала добыча нефти малыми компаниями сократилась почти на 4%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам первого квартала 2021 года добыча нефти малыми компаниям сократилась на 3,6%: за первые три месяца они добыли 1 млн 718 тысяч тонн сырья. Удельный вес нефти, добытой ими, составил 21% от общего объема по республике.

Установленные задания по добыче нефти по итогам первого квартала этого года выполнили 25 малых нефтяных компаний. За январь—март они пробурили 100 тыс. метров горных пород и ввели в эксплуатацию 90 новых скважин. Всего по плану в 2021 году нефтяные компании должны пробурить 180 тыс. метров горных пород.



Всего по итогам января—марта этого года объем добытой нефти по Татарстану превысил 8 млн 106 тысяч тонн. В целом по России за первый квартал 2021 года добыто около 125 млн тонн, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отметим, что по итогам апреля 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,8% — до 42,8 млн тонн. Всего по прогнозу правительства РФ в этом году ожидается добыча 517 млн тонн вместо запланированных ранее 560.



Татьяна Демина