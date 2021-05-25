В Москве суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Facebook по восьми протоколам на сумму 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает «РИА Новости».

По двум из них суд вынес штраф в размере 4 млн рублей за каждый, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

Кроме того, 10 июня в отношении Facebook рассмотрят еще два аналогичных протокола и два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях).

Сегодня московский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

