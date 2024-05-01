В России разработали первую в мире космическую систему для мониторинга арктического региона

Фото: Реальное время

В России создали первую в мире космическую систему для наблюдения арктического региона, которая обеспечивает постоянное мониторинг поверхности и облачности Земли и морей в этом регионе.

Государственная комиссия приняла решение о завершении испытаний и введении в эксплуатацию космического аппарата «Арктика-М» № 2, который стал частью орбитальной группировки вместе с «Арктика-М» № 1.

Эта гидрометеорологическая космическая система, разработанная и произведенная в России, обеспечивает непрерывное наблюдение арктического региона Земли и прилегающих территорий. Эта система также поддерживает поиск и спасение объектов в бедственных ситуациях.



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Анастасия Фартыгина