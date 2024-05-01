Депутаты Госдумы предлагает установить минимальный размер оплаты труд в 30 тыс рублей

Политическая партия ЛДПР предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 30 000 рублей. Соответствующий законопроект подготовлен и будет внесен в Госдуму России.

Депутаты уже неоднократно выступала с инициативами об увеличении МРОТ. По словам главы Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, труд в России недооценен, и не менее пяти миллионов бюджетников получают доходы на уровне МРОТ. При этом МРОТ часто не соответствует реальной стоимости жизни.

При этом Владимир Путин 29 февраля заявил, что минимальный размер оплаты труда должен увеличиться до 35 тысяч рублей к 2030 году.

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Рената Валеева